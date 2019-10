TEMPORALI in viaggio verso il centro e il sud

SITUAZIONE: un vortice freddo in quota ha scavato una depressione al suolo all'altezza del Mar Ligure che si muove rapidamente verso le nostre regioni centrali e meridionali, liberando il settentrione. Esso originerà invece ancora diversi rovesci o temporali a carattere sparso al centro e nel corso del pomeriggio soprattutto sul meridione. Ecco la mappa dei fenomeni attesi per il pomeriggio odierno secondo il nostro modello:

STASERA: ed ecco dove andranno a localizzarsi i fenomeni in serata sempre secondo il nostro modello, dove si nota il vortice ormai posizionato all'altezza del basso Tirreno:

EVOLUZIONE: martedì 8 fenomeni residui ma non trascurabili, interesseranno la Sicilia e in genere le regioni joniche, poiché l'attività del vortice si andrà spegnendo all'altezza di Lampedusa, mentre altrove un cuneo anticiclonico assicurerà tempo buono. Ecco i fenomeni previsti all'estremo sud, con gli accumuli anche importanti sull'est della Sicilia:



MERCOLEDI 9: un nuovo fronte si avvicinerà al nord da ovest, inserito in un letto di correnti da WSW, favorendo annuvolamenti e qualche precipitazione su Alpi, Prealpi, Lombardia, Liguria e poi Triveneto, coinvolta marginalmente anche la Toscana, qui nella mappa i fenomeni attesi tra il pomeriggio e la prima parte della serata:

RIMONTA dell'ANTICICLONE: da giovedì 10 a domenica 13 probabile rimonta dell'alta pressione ovunque e tempo buono dalle Alpi alla Sicilia con temperature in rialzo, soprattutto in quota. Da verificare eventuali cambiamenti dopo la metà del mese.



OGGI: al nord nuvolaglia irregolare con gli ultimi rovesci su Liguria ed Emilia-Romagna ma in allontanamento verso sud, schiarite sulle Alpi, in estensione alle pianure nel corso della giornata. Al centro molto instabile con rovesci e temporali sparsi che potranno coinvolgere un po' tutti i settori, ma soprattutto i versanti tirrenici e la Sardegna, migliora in Toscana nel corso della mattinata. Al sud instabile con rovesci o temporali sparsi, che tenderanno a localizzarsi sul basso Tirreno e sulla Sicilia nel pomeriggio-sera. Temperature in generale calo.

