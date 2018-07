TEMPORALI in arrivo al CENTRO e su parte del MERIDIONE

L'immagine satellitare di questa mattina alle 7 mostra il nocciolo temporalesco che dalle regioni settentrionali si sta spostando verso il centro.

Sono numerose le situazioni temporalesche presenti anche sul mare, le più importanti sul medio Tirreno e l'alto-medio Adriatico.

Le estreme regioni meridonali sono ancora interessate da aria calda proveniente dal nord Africa, ma siamo alla fine: entro il pomeriggio-sera l'aria più fresca da nord-ovest arriverà anche su queste regioni determinando la fine del caldo e temporali anche intensi specie sui settori orientali e interni.

La prima mappa mostra la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia fino alle ore 20 di questa sera.

Al nord la situazione tenderà a migliorare a parte qualche temporale nel pomeriggio su Alpi Marittime, Laghi Lombardi e Appennino Emiliano.

Tempo instabile al centro ad eccezione della Sardegna (dove non avremo fenomeni). Temporali intensi in mattinata tra la bassa Toscana e il Lazio, poi nelle aree interne e lungo il versante adriatico con massimi in Abruzzo; temperature ovviamente in calo e rinforzo della ventilazione da settentrione.

Nel pomeriggio-sera i temporali raggiungeranno tutto il meridione peninsulare con massimi effetti tra Molise, Puglia e Lucania. Meno coinvolta la Calabria e tempo asciutto invece sulla Sicilia a parte qualche rovescio nel Messinese. Temperature in calo anche al meridione sotto colpi di vento da nord-ovest.

Ecco, infine, la situazione attesa per domani, martedi 24 luglio. Come si può notare dalla mappa il tempo si rimetterà al bello quasi ovunque stante la rimonta dell'alta pressione sul bacino centro-occidentale del Mediterraneo.

Bel tempo ovunque a parte qualche temporale di calore sulle Alpi occidentali ed occasionalmente sull'Appennino meridionale, fenomeni comunque in attenuazione al calare del sole. Temperature in aumento a partire dal nord e dal Tirreno.

Se metti "Mi piace" sulla nostra pagina Facebook riceverai i nostri aggiornamenti meteo direttamente sulla tua bacheca di Facebook e potrai interagire con tutti gli altri nostri fan: https://www.facebook.com/MeteoLive