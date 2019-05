TEMPORALI e colpi di vento in arrivo al nord nel corso della giornata

SITUAZIONE: una massa d'aria fresca ed instabile in quota si sta portando sul settentrione d'Italia favorendo una notevole accentuazione della tendenza temporalesca, esaltata dalla formazione di un minimo depressionario al suolo, che traslerà poi verso le regioni centrali e meridionali nella giornata di domenica.



Ecco la mappa delle precipitazioni previste nel pomeriggio-sera odierno secondo il nostro modello:





TEMPORALI e GRANDINATE: al nord potranno risultare di forte intensità nel pomeriggio-sera ed essere accompagnati da violente raffiche di vento e da locali grandinate, specie tra Lombardia, Veneto e Friuli Venezia Giulia.

Ecco i fenomeni previsti nella notte su domenica secondo il nostro modello:



EVOLUZIONE: la depressione domenica colpirà il centro e il sud, coinvolgendo però ancora l'estremo nord-est e la Romagna, mentre il nord-ovest finirà sottovento, cosi come la Sardegna, sperimentando schiarite. Un flusso di correnti da nord però seguiterà ad alimentare la depressione anche nei primi giorni della prossima settimana, mantenendo attiva l'instabilità soprattutto su medio Adriatico, meridione ed estremo nord-est.



Ecco i fenomeni previsti nella giornata di lunedì 13 maggio sull'Italia secondo il nostro modello:





TEMPERATURE: sono previste in diminuzione a partire dal nord e dal pomeriggio odierno, da domenica a martedì ulteriore importante flessione dei valori su tutta la Penisola. Acme della fase fresca nella giornata di martedì, quando il modello americano prevede valori anche inferiori allo zero a 1500m sull'estremo nord-est.



LUNGO TERMINE: il modello americano segnala un possibile nuovo importante peggioramento su tutta la Penisola nel fine settimana 18-19 maggio, l'alta pressione interverrebbe parzialmente a stabilizzare il tempo solo durante la terza decade del mese di maggio.



OGGI: al nord in mattinata nuvolosità irregolare con un po' di sole a tratti ma anche i primi possibili rovesci sulle Alpi e in genere sul Triveneto. Nel corso della giornata tendenza a peggioramento con precipitazioni a carattere di rovescio o temporale, più probabili su Lombardia, Triveneto, poi Emilia-Romagna e Liguria. Locali grandinate, raffiche di vento in prossimità dei temporali, in serata migliora al nord-ovest. Al centro nubi in aumento sulla Toscana e sulla Sardegna con locali rovesci a ridosso dei rilievi, nubi sparse anche sul resto del centro ma con prevalenza di schiarite, al sud giornata di bel tempo. In serata peggioramento al centro con rovesci e temporali a partire dalla Toscana, fenomeni meno probabili in Sardegna. Temperature in diminuzione a partire dal nord.



DOMANI: al nord-ovest e sulla Sardegna ampie schiarite, ma ventilato. Al nord-est e sull'Emilia-Romagna irregolarmente nuvoloso con rovesci sparsi su coste venete, friulane, Romagna; molto instabile al centro e al sud con piogge e temporali sparsi, anche grandinigeni ed accompagnati da colpi di vento. Ventoso ovunque, temperature in calo, tranne al nord-ovest per effetto favonico.

