Tempo stabile e soleggiato nel week-end, ma la prossima settimana arrivano PIOGGIA e FREDDO

L'alta pressione fa piazza pulita di nubi e piogge sull'Italia; con la sua classica "spallata" tende a relegare i fenomeni alla Penisola Balcanica ed Ellenica, dove da mesi sta piovendo (o nevicando) a più non posso. La pioggia invece resta la grande assente su buona parte dell'Europa centro-occidentale e parte della nostra Penisola.

Questa mattina la retroguardia della perturbazione giunta sull'Italia nei giorni scorsi tocca ancora le estreme regioni meridionali (Calabria e Sicilia settentrionale) dove sono in atto gli ultimi rovesci. Su tutte le altre regioni italiane e sulla quasi totalità del nostro Continente si impone una vasta isola di cielo sereno, traccia inequivocabile dell'alta pressione che ci terrà compagnia almeno per tutto il week-end.

Le correnti più fresche da nord-est che ancora interessano l'Italia tenderanno ad attenuarsi nei prossimi giorni e su tutta la Penisola avremo un aumento delle temperature.

Le previsioni per la giornata odierna, venerdi 29 marzo, sono quindi molto semplici; la mappa nella nuvolosità prevista per il primo pomeriggio odierno mostra residui addensamenti che si attarderanno all'estremo sud in seno ad un letto di correnti fresche settentrionali (frecce blu):

Su tutte le altre regioni dominerà il sereno, fatta eccezione per qualche cumulo ad evoluzione diurna sulle Alpi nel pomeriggio, in attenuazione in serata.

La giornata di domani, sabato 30 marzo, non presenterà sostanziali novità nello stato del tempo in Italia:

Gli addensamenti al sud tenderanno ad attenuarsi, mentre sul resto d'Italia il tempo sarà stabile, soleggiato e con temperature superiori ai valori normali specie al nord.

La situazione è prevista restare stabile in Italia per tutto il week-end e la giornata di lunedi 1 aprile; da martedi 2 aprile aria fredda di matrice artica potrebbe irrompere sullo scacchiere centro-occidentale del continente, portando un vistoso cambiamento anche sull'Italia nei giorni seguenti. Arriverà la pioggia anche al nord e al centro, ma per tutti i dettagli vi rimandiamo ai prossimi articoli.