Tempo soleggiato e stabile, rialzo termico generale

SITUAZIONE ATTUALE: rinforza l'anticiclone sul nostro Paese e con esso un rialzo delle temperature che questo fine settimana si fa sentire soprattutto al centro ed al sud. Troviamo infatti una nuova onda anticiclonica alimentata dalle masse d'aria calde di origine subtropicale africana, le quali sono previste risalire di latitudine, anticipando un rialzo termico che per alcune regioni diventerà ancora più sensibile all'inizio della prossima settimana. Volgendo lo sguardo su latitudini più elevate, una circolazione di bassa pressione piuttosto attiva coinvolge in primis il Regno Unito ed i paesi dell'Europa settentrionale, dove troviamo tempo instabile e condizioni ventose. Ecco la carta di analisi sinottica riferita alla situazione atmosferica attuale:

EVOLUZIONE: nei prossimi giorni è previsto un ulteriore consolidamento dell'alta pressione sul nostro Paese. L'anticiclone porterà con sé temperature votate al rialzo, entro l'inizio della prossima settimana sulle regioni del Mezzogiorno la colonnina di mercurio potrebbe nuovamente superare la soglia dei 35 gradi, mentre le regioni del nord verranno sfiorate dalla circolazione più fresca di origine atlantica e potranno sperimentare qualche temporale lungo la fascia alpina e prealpina.

OGGI: quest'oggi ci aspettiamo una giornata di tempo stabile e soleggiato su tutte le regioni. Qualche addensamento nuvoloso sparso sarà possibile soprattutto nelle ore pomeridiane lungo i rilievi dell'Appennino, dove potrebbero manifestarsi isolati temporali. Condizioni moderate di caldo.

DOMANI: nella giornata di domani ancora persistenza di condizioni anticicloniche associate a temperature che tenderanno a divenire via via più elevate soprattutto al centro ed al sud. Consueto sviluppo di nubi cumuliformi ad evoluzione pomeridiana lungo le dorsali montuose. Ecco la previsione del modello americano riferita a domani, domenica 18 agosto, nella quale possiamo osservare la presenza di un'onda anticiclonica sul Mediterraneo:

TEMPERATURE: le masse d'aria calde di origine africana, tenteranno ancora una volta un approccio al bacino centrale ed orientale del Mediterraneo. Ne consegue un progressivo rialzo delle temperature fino a valori nuovamente intensi di caldo che la prossima settimana sono previsti soprattutto sul Mezzogiorno. Il caldo raggiungerà marginalmente anche il settentrione ma senza temperature particolarmente eclatanti. Sulle regioni del sud la colonnina di mercurio all'inizio della prossima settimana potrebbe nuovamente sfiorare i 35/37 gradi. Ecco le temperature massime previste dal modello americano per lunedì 19 agosto:

LUNGO TERMINE: nelle lunghe distanze previsionali rimane ancora incerto lo sviluppo delle vicende atmosferiche in ambito europeo, in generale le condizioni anticicloniche risulteranno prevaricanti rispetto alle situazioni di tempo perturbato, sebbene alcune soluzioni previsionali mettano in risalto il possibile sprofondamento di una goccia d'aria più fresca sul Mediterraneo, con tempistiche e localizzazione ancora tutte da valutare.