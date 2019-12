Tempo PAZZO: passaggio di PIOGGE, poi VENTO, temperature in calo e anche NEVE in vista

SITUAZIONE: una perturbazione sta transitando sull'Italia in queste ore. Al momento si attesta sulle regioni centrali, dopo aver provocato precipitazioni sparse sul settentrione. La fenomenologia odierna si attesterà oggi soprattutto sul Tirreno, la Romagna e poi sul meridione, questi i fenomeni attesi nel pomeriggio odierno secondo il modello europeo, notare le nevicate sui settori alpini di confine valdostani:

EVOLUZIONE: martedì il vento ruoterà dai quadranti settentrionali e nord orientali, determinando un afflusso di aria più fredda su tutto il Paese che rinnoverà fra l'altro l'instabilità presente al sud, a causa della formazione di un minimo di pressione sullo Jonio; ecco i fenomeni previsti tra le 06 e le 18 di martedì 10 dicembre secondo il modello europeo, si nota la comparsa della neve sulle zone interne delle Marche sin sotto i 1000m:

Ed ecco di seguito le precipitazioni previste tra le 18 di martedì 10 e le 06 di mercoledì 11 dicembre, sempre secondo il modello europeo, notate il picco di pioggia atteso sulla Calabria:

EVOLUZIONE SUCCESSIVA: mercoledì 11 il tempo migliorerà gradualmente anche al sud, ma da ovest si avvicinerà un nuovo fronte alle regioni settentrionali, ma la difficoltà di inserimento della saccatura che lo accompagnerà ne limiterà la fenomenologia a qualche sporadica precipitazione, più probabile tra Liguria, zone alpine e regioni di nord-est, con qualche fiocco di neve a quote basse comunque possibile. Giovedì 12 tale fronte scivolerà poi verso sud est ulteriormente attenuato, senza produrre fenomeni rilevanti sul resto d'Italia.



VENERDI SANTA LUCIA: qui invece è ancora tutto da verificare un terzo e più incisivo passaggio che potrebbe portare nevicate sparse su alte e medie pianure del nord da ovest verso est e naturalmente sull'arco alpino e piogge anche intense lungo le regioni centrali e poi meridionali tirreniche, accompagnate da un generale rinforzo dei venti. Ecco una mappa del modello europeo che mostra la possibile spruzzata di neve al nord (colore verde e giallo sulle Alpi):

OGGI: al nord nuvoloso ed uggioso, piogge in Romagna, lungo le Alpi di confine valdostane ancora qualche nevicata portata dai versanti esteri, in giornata attenuazione della nuvolosità e tendenza a vento da nord a partire dalle vallate alpine.

Al centro molto nuvoloso con piogge sui versanti tirrenici, nubi ma pochi fenomeni lungo il versante adriatico, sporadiche piogge su ovest Sardegna, rotazione del vento da Libeccio a Maestrale nel pomeriggio e tendenza a graduale miglioramento a partire dalla Toscana.

Al sud nuvolaglia già attiva al mattino tra Sicilia e Calabria ma con pochi fenomeni, in arrivo altra nuvolosità a partire dalla Campania associata a precipitazioni sui versanti tirrenici. In serata generale peggioramento a causa dell'approfondimento di un minimo di pressione sullo Jonio. Temperature in lieve calo nei valori massimi al centro e al sud, in aumento temporaneo al nord.

