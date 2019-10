TEMPO in peggioramento sul basso Tirreno, domenica un po' instabile al centro e al sud

SITUAZIONE: l'Italia è inserita in un flusso di correnti nord-occidentali che determina una lieve o moderata instabilità sulle nostre regioni centrali e meridionali, più spiccata sul basso Tirreno, dove ci attendiamo precipitazioni, come mostra in maniera eloquente questa mappa:

EVOLUZIONE: domenica le condizioni non varieranno di molto ma la presenza di aria fresca in quota potrebbe accentuare la tendenza temporalesca, specie pomeridiana, lungo le zone interne del centro e del sud. In serata un vortice colmo di aria fresca in quota si avvicinerà al settentrione. Ecco intanto la mappa riassuntiva dei fenomeni attesi per domenica sul territorio:

EPISODIO INSTABILE: la prossima settimana debutterà con il passaggio del vortice freddo sulla Penisola, in particolare lungo il Tirreno con conseguenze piovose lungo tutte le coste esposte e l'immediato entroterra; anche sulle isole sono attese precipitazioni, anzi i fenomeni andranno gradualmente a localizzarsi sulla Sicilia, che rimarrà preda dell'instabilità almeno sino a mercoledì. Altrove invece il tempo migliorerà rapidamente. Qui i fenomeni attesi nella notte su lunedì 7 ottobre dal nostro modello:



DA NOTARE: il veloce transito di un fronte al nord e marginalmente sulla Toscana tra mercoledì e giovedì ma con fenomeni nel complesso modesti e limitati al Triveneto. Seguirebbe poi una fase tranquilla sino al week-end 12-13 compreso.



GUASTO di META' MESE con piogge autunnali importanti: è ancora tutto da costruire e confermare. Le ipotesi modellistiche non mancano ma stiamo comunque parlando di una previsione a 10 giorni, seguite gli aggiornamenti.



OGGI: al nord bel tempo, al centro un po' di variabilità con qualche locale fenomeno lungo le zone interne ma non escluso nemmeno lungo la linea di costa. Al sud nubi in aumento ma nuvolosità più compatta su Calabria tirrenica, nord Sicilia, Eolie, associata a precipitazioni anche temporalesche nel pomeriggio-sera. Venti deboli settentrionali con rinforzi sul Tirreno. Temperature in rialzo nei valori massimi al nord, in calo sul basso Tirreno, stazionarie altrove.



DOMANI: al nord nubi sulle Alpi con sporadiche precipitazioni pomeridiane, abbastanza soleggiato in pianura, al centro e al sud un po' di nuvolosità in un contesto almeno in parte soleggiato ma con locali spunti temporaleschi pomeridiani sui rilievi e nelle zone interne, sul basso Tirreno più nuvoloso con piogge e rovesci su Calabria tirrenica e nord Sicilia. Temperature senza grandi variazioni.

