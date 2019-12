Tempo deprimente al nord-ovest, clima primaverile su molte zone del centro e del sud

SITUAZIONE: una vasta saccatura occupa l'ovest del Continente e spinge i suoi corpi nuvolosi verso levante, sino a coinvolgere almeno in parte l'area mediterranea, dove però è presente un cuneo anticiclonico che ne frena l'avanzata. Si genera cosi un netto divario tra le condizioni atmosferiche che si registrano al nord-ovest, coinvolto da nubi e precipitazioni, rispetto a quello presente ad esempio in Puglia, dove splende il sole e si vive tutto un altro tipo di clima, come mostrano in maniera eloquente le immagini qui sotto:

EVOLUZIONE: mercoledì l'avanzata di un piccolo vortice sul Tirreno estenderà i fenomeni alla Sardegna e poi alle coste del Tirreno, proseguiranno frattanto le piogge sul nord-ovest; per giovedì il fronte associato al vortice transiterà sul territorio, coinvolgendo soprattutto centro e sud ma con fenomeni al massimo moderati, mentre per venerdì è atteso un vistoso peggioramento al nord-ovest e poi sul resto del nord e dell'alto e medio Tirreno per lo sfondamento di tutta la figura perturbata verso levante. Ecco i fenomeni attesi proprio per venerdì 20 dicembre secondo il nostro modello tra le 6 e le 18 di oggi:

FINE SETTIMANA: sabato ancora piogge al centro, al sud e sul nord-est ma con fenomeni in graduale esaurimento dal pomeriggio a partire da ovest, schiarite al nord-ovest sin dal mattino. Domenica bel tempo quasi ovunque e clima un po' più freddo, segnatamente nelle ore notturne.



NATALE: lunedì 23 ancora tempo discreto, ma tra la Vigilia di Natale e Santo Stefano ultimo passaggio piovoso in stile autunnale prima di una possibile rivoluzione barica sullo scacchiere europeo.



GRANDE FREDDO: l'inverno potrebbe fare la sua comparsa all'improvviso a causa dell'elevazione verso nord dell'alta pressione di matrice sub-tropicale e la sua parziale fusione con l'anticiclone russo-scandinavo (Attendibilità 35%). Subito da nord-est si attiverebbero masse d'aria gelide verso il centro Europa e il Mediterraneo, come mostra questa mappa del modello americano prevista per sabato 28 dicembre a 1500m:

OGGI: nubi al nord, sulla Sardegna e sull'alto e medio Tirreno, solo velature o banchi nuvolosi modesti altrove e prevalenza di sole. Al nord-ovest alle nubi saranno associate precipitazioni generalmente deboli con pioviggine prevalente e solo pochi rovesci, alto il limite della neve su ovest Alpi. Clima mite per la stagione, specie al centro e al sud.