TEMPESTA INVERNALE: vento, freddo e neve su molte regioni, segnatamente al sud

SITUAZIONE: finalmente verrà forzato il blocco dell'alta pressione. Sarà solo per poco tempo, 72 ore al massimo, ma sufficiente a scatenare venti turbolenti, a riportare la neve a quote prossime al litorale al sud e il freddo dell'inverno su gran parte d'Italia.

EVOLUZIONE: il vento si attiverà già dalle prossime ore su tutto il Paese, dapprima sulla Sardegna di Maestrale, poi a carattere di foehn sulla Valpadana, mentre la neve cadrà sui settori alpini di confine a quote sempre più basse a causa dell'inserimento di aria progressivamente più fredda.

Rovesci giungeranno sul medio Adriatico e al sud ma ancora con neve solo oltre i 1000-1200m. Mercoledì altro rinforzo del vento su tutta Italia, questa volta da NNE con una vera tempesta attesa sul medio e basso Adriatico e poi su gran parte del sud, dove insisterà del maltempo con rovesci di neve che guadagneranno dapprima le zone collinari e poi quasi la pianura entro sera.

Qui sotto il momento di massima intensità del vento previsto per le ore 13 di mercoledì 5 febbraio con raffiche prossime ai 100km/h e mareggiate lungo le coste esposte:

NEVICATE: ecco la sequenza dei momenti più importanti delle nevicate attese al sud e sui settori alpini di confine, dove andranno ad esaurirsi nel pomeriggio di mercoledi. Come si può vedere saranno soprattutto Molise, Puglia, Lucania, Calabria e nord-est Sicilia le aree maggiormente coinvolte dal fenomeno, con accumuli anche superiori ai 20cm oltre gli 800m. In particolare sono attesi nevicate di rilievo a Potenza e Campobasso, ma nevicherà molto anche sulla Sila, l'Irpinia, fiocchi sul Gargano e le Murge e temporali di neve non esclusi sino in pianura sulla Puglia e la costa lucana jonica. Qui le mappe delle nevicate previste per mercoledì e nella notte su giovedì:

TEMPERATURE: il momento di massimo afflusso di aria fredda sull'Italia, segnatamente al centro e al sud, si registrerà nella notte su giovedì 6 febbraio, quando l'isoterma dei -9°C a 1500m raggiungerà il Molise, la Campania interna e parte della Lucania. Sui Balcani si arriverà anche a -12°C alla stessa quota:

MIGLIORAMENTO: da giovedì mattina il tempo migliorerà perché l'irruzione fredda si allontanerà verso la Grecia per poi scivolare ulteriormente verso sud-est, nel contempo si instaurerà temporaneamente un flusso occidentale molto più mite che spingerà venerdì 7 nuvolosità e qualche pioggia su Liguria ed alta Toscana.



FINE SETTIMANA: la rimonta dell'alta pressione impedirà l'ingresso deciso di un fronte atlantico che avrebbe potuto portare anche la neve sulle pianure del nord, stante il precedente afflusso di aria fredda e secca. Invece si limiterà a produrre nuvolaglia e locali pioviggini, prima di disgregarsi per via del disturbo anticiclonico. Altrove il tempo risulterà buono.



DA NOTARE: nelle prossime ore qualche rovescio o temporale passeggero possibile sul Triveneto con rovesci di neve oltre i 700-800m nell'area dolomitica.

