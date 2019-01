TEMPESTA imminente nel Mediterraneo: Sardegna nel mirino, NEVE su parte del nord

GALAVERNA: un'eccezionale episodio di galaverna e nebbia fredda si è verificato fra ieri e stanotte tra Milanese, Pavese e Novarese, portando i termometri localmente sino a -8°C, un valore che in assenza di neve al suolo non si registrava da diverso tempo.



SITUAZIONE; un ciclone si sta scavando nel Mediterraneo in seno alla saccatura che si è inserita sull'Italia nelle ultime ore. Esso scenderà sino a 974hPa a ridosso della Sardegna e a partire dalla prossima notte. Nella prima fase il vortice porterà neve sino in pianura e nei fondovalle appenninici su basso Piemonte, Emilia occidentale, sud ovest Lombardia sino al basso Milanese e alla Liguria.



CICLONE: colpirà soprattutto la Sardegna portando venti tempestosi, mari in burrasca e bufere di neve in Barbagia. Il minimo pressorio scivolerà tra giovedì e venerdì ad ovest della Sicilia, per poi attraversare entro venerdì tutto il meridione.



MALTEMPO: colpirà oggi il centro, il sud e le zone del nord citate sopra, poi si localizzerà sul meridione e il medio Adriatico tra giovedì e le prime ore di sabato. Altrove il tempo migliorerà ma ci sarà sempre vento e farà piuttosto freddo.



FINE SETTIMANA: sembra probabile un altro inserimento di una saccatura dal nord Europa con annesso minimo depressionario sulle nostre regioni settentrionali nel corso di domenica, in movimento verso il centro nella giornata di lunedì. Anche in questo caso sembra possibile un episodio nevoso a bassa quota al nord e sulle zone interne del centro ma, stante la difficoltà dei modelli nell'inquadrare la posizione e il movimento del minimo al suolo, vi rimandiamo ai prossimi aggiornamenti.



FINE MESE e primi di FEBBRAIO: si conferma la possibilità di una lunga fase instabile per l'Italia con occasione per precipitazioni, anche nevose, sbalzi termici e vento, a causa di affondi depressionari dal nord Europa.



OGGI: nella prima parte della giornata ancora nubi su estremo nord-est, area dolomitica con deboli nevicate possibili, in esaurimento, sul resto del nord nubi in aumento con precipitazioni possibili sin da queste prime ore sulla Liguria, nevose oltre i 200m e localmente sin sul litorale, in sfondamento verso basso Piemonte, Emilia, sud ovest Lombardia sino a basso Milanese nel corso della giornata, sul resto del nord pochi fenomeni previsti solo in serata. Al centro nuvolosità irregolare con qualche precipitazione sparsa, specie sul Tirreno, nevosa in quota oltre i 600-700m, peggiora in Sardegna con bufere di vento e pioggia, anche neve oltre i 600-700m con particolare interessamento della Barbagia. Molta neve in arrivo a Fonni. Al sud nuvolosità variabile con locali fenomeni ma anche alcune schiarite, tendenza a peggioramento dalla serata a partire da ovest con piogge e temporali sparsi. Temperature in calo nei valori massimi al nord.



DOMANI: migliora al nord, salvo ultime nevicate al mattino sull'Emilia, migliora anche al centro e sulla Sardegna, ma torna a peggiorare entro sera sul medio Adriatico con rovesci, anche nevosi oltre i 700m, ancora vento ovunque. Al sud e sulla Sicilia tempo perturbato con piogge e temporali, neve sulle cime appenniniche, molto vento, tempestoso a ridosso della Sicilia con mareggiate lungo le coste. Temperature in aumento al nord, in calo al sud, stazionarie al centro, poi in calo dalla sera.





