TEMPESTA di vento e pioggia dalla serata al nord e sul medio Adriatico, giù le temperature!

COLPO di CODA INVERNALE: primo vero colpo di coda invernale di media intensità in arrivo dalla serata a partire dal nord-est. Non svestitevi troppo dunque , correte il rischio di una infreddatura. Entro domani tutta la Penisola sarà infatti sferzata da freddi venti da NNE.



SITUAZIONE: l'alta pressione si indebolisce e consente la discesa di una massa d'aria fredda che andrà ad investire entro sera le regioni di nord-est, poi anche il resto del nord, il medio Adriatico, il nord della Sardegna e anche diverse aree delle regioni centrali tirreniche. Si scaverà un minimo pressorio a ridosso del Mar Ligure in movimento verso il medio Tirreno.



Ecco la sommatoria delle precipitazioni previste tra le 21 di questa sera e le 07 di martedì 26 marzo: notate gli accumuli più importanti attesi sul nord-est e la Romagna .



EVOLUZIONE: nella giornata di martedì il minimo depressionario associato all'irruzione fredda si porterà a ridosso della Sardegna e saranno le regioni centrali a risentire della maggiore instabilità, mentre al nord il tempo andrà migliorando nel corso della mattinata.

Al sud invece il tempo peggiorerà per l'avvicinamento del minimo e si avranno precipitazioni soprattutto su Campania e Molise; sul meridione le condizioni atmosferiche resteranno molto instabili sino a tutto mercoledì.



Questa la mappa delle precipitazioni previste tra le 7 e le 12 di martedì 26 marzo:



Il calo delle temperature risulterà molto evidente in quota (qui siamo a 1500m), ma coinvolgerà anche le zone pianeggianti, specie laddove saranno presenti precipitazioni rilevanti. A 1500m si arriverà a misurare circa -3°C entro il mattino di martedì 26 marzo, al suolo al nord si registreranno circa 5-6°C, al centro 7-8°C.



FINE SETTIMANA: entro venerdì 29 marzo l'afflusso di aria fredda si attenuerà ovunque e almeno sino a domenica 31 marzo il tempo risulterà nel complesso buono e progressivamente più mite. Possibile all'inizio della prossima settimana un nuovo episodio freddo simile a quello che sperimenteremo dalla prossima notte, almeno stando all'emissione del modello americano.



SICCITA': non ci sono segnali univoci dell'arrivo delle piogge primaverili dai primi giorni di aprile. Le emissioni modellistiche non mostrano infatti scenari piovosi credibili, che facciano pensare davvero ad una svolta meteo. Seguite comunque tutti gli aggiornamenti.



OGGI: bel tempo quasi ovunque al mattino, salvo addensamenti sul nord-est. Nel pomeriggio nubi in generale aumento al nord, primi rovesci o temporali su Veneto e Friuli Venezia Giulia, in estensione entro la serata alla Romagna, poi al resto dell'Emilia, alla bassa Lombardia e infine al basso Piemonte. Sempre in nottata repentino peggioramento sulle Marche con temporali e colpi di vento, nubi in arrivo e qualche rovescio anche su nord Sardegna e zone interne del centro in genere. Ancora in attesa il sud. Atteso un sensibile calo termico al nord dalla serata con ritorno della neve sull'Appennino emiliano in nottata sin sotto gli 800m, poi anche sull'Appennino marchigiano.



