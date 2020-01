Sussulto INVERNALE: passa una perturbazione carica di PIOGGIA e NEVE, poi un po' di FREDDO

SITUAZIONE: una zona di alta pressione interessa ancora il nostro Paese ma da ovest si fa strada un fronte che avrà il merito di determinare precipitazioni, anche nevose in quota, e un certo ricambio dell'aria. I fenomeni si attiveranno già verso sera sul nord-ovest, come mostra questa mappa del nostro modello, la neve cadrà oltre gli 800m su ovest Alpi, ma localmente potrà guadagnare i fondovalle, specie dell'Ossola:

EVOLUZIONE: nella notte la perturbazione avanzerà rapidamente verso est coinvolgendo gran parte del nord e del centro e favorendo altre precipitazioni, nevose sulle Alpi oltre i 700-800m, ma localmente anche più in basso nelle valli, e oltre i 1000-1200m sull'Appennino centro-settentrionale. Qui la mappa del nostro modello che riassume il passaggio notturno dei fenomeni:

Nella mattinata di sabato il fronte impegnerà ancora il nord-est con neve sino a quote collinari a ridosso delle Alpi e sui 600-800m su nord e centro Appennino, rovesci sono attesi anche in Campania, in seguito il tempo tenderà a migliorare, qui la mappa delle precipitazioni previste tra le 6 e le 18 secondo il nostro modello:

ARIA FREDDA: tra domenica e lunedì affluirà aria decisamente più fredda da nord-est sulla Penisola, coinvolgendo però soprattutto il nord e le regioni del medio Adriatico, come mostra questa mappa termica prevista a 1500m per l'alba di lunedì 20 gennaio:

DEPRESSIONE: il freddo sarà rapidamente soffocato dal posizionamento della depressione che si scaverà tra Sardegna e Baleari, in rapido movimento verso la costa algerina. Essa infatti richiamerà venti sciroccali sulla Sardegna e sul meridione, responsabile di precipitazioni ma anche di un rapido rialzo termico. Contemporaneamente il rialzo pressorio previsto gradualmente sulla Penisola interromperà il flusso freddo da nord-est sul settentrione ed entro martedì 21 l'episodio invernale potrà dirsi concluso.



EVOLUZIONE SUCCESSIVA: da mercoledì 22 sembra che l'alta pressione riesca ad avere la meglio su qualunque altra situazione, pur senza imporsi in maniera netta. Infatti da sabato 25 è possibile che sull'Italia possa subentrare un flusso da ovest, mite ma a tratti instabile. Ne parleremo nei prossimi aggiornamenti!



OGGI: nubi in arrivo già dalla mattina su Liguria, ovest Alpi e resto del nord con precipitazioni dal pomeriggio, nevose oltre i 700-800m, ma localmente sin nei fondovalle su alcuni settori e oltre i 1100m sull'Appennino ligure. Nubi in arrivo anche sulla Toscana e velature sul resto del nord e poi del centro, bello al sud. Temperature in calo nei valori massimi al nord-ovest.

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI

>>> altre località





-------------------------------------------------------------------