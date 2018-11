Spaventoso MALTEMPO in arrivo nel week-end all'estremo sud, FREDDO altrove

SITUAZIONE: l'alta pressione ha riportato un tempo più stabile sul territorio ma la grande umidità ha favorito la formazione di nubi basse o brume, che difficilmente abbandoneranno le pianure del nord, le valli del centro e le zone costiere. Tempo migliore in montagna.



EVOLUZIONE: si conferma lo sganciamento dell'alta pressione verso la regione scandinava sin da venerdì, con rientro di correnti da est progressivamente più fredde sul nostro territorio e conseguenze perturbate sul meridione, dove si andrà scavando una depressione a ridosso del Mar Jonio, che andrà a provocare intenso maltempo nel fine settimana.



FINE SETTIMANA: maltempo anche estremo su Sicilia orientale, Calabria jonica, Golfo di Taranto con numerosi nubifragi e rischio di pesanti allagamenti, esondazioni di fiumi, frane e smottamenti. Attesi oltre 150mm di pioggia in meno di 48 ore. Tempo meno compromesso risalendo verso nord ma sempre instabile sino alle regioni centrali adriatiche e nel settore orientale e meridionale della Sardegna, più asciutto ma freddo per venti da est sul resto del territorio.



CALO TERMICO: si avvertirà soprattutto sul settentrione e sul medio Adriatico e in modo più rilevante sulle zone collinari e montuose. La persistenza di strati bassi al nord-ovest e l'insistenza di una sostenuta ventilazione orientale impedirà le gelate in pianura.



PROSSIMA SETTIMANA: all'inizio della settimana risulta incerta la traiettoria di un secondo nucleo freddo in movimento retrogrado da est verso ovest a cavallo tra nord Italia e centro Europa. Al momento l'opzione centro Europa è quella più probabile, ma il dubbio resta, perché al nord potrebbe riuscire a riversarsi almeno una parte della massa d'aria fredda. In ogni caso per l'Italia ne deriverebbe una situazione di tempo molto instabile, a tratti perturbato con correnti di ritorno da sud-ovest. Seguite tutti gli aggiornamenti!



OGGI: tempo discreto o buono su alture e zone alpine, uggioso per nubi basse o solo in parte soleggiato sul resto del territorio, causa sollevamento delle nebbie. Maggiori schiarite nel pomeriggio, ritorno delle nubi basse verso sera. Temperature senza grandi variazioni.



DOMANI: tempo simile, maggiore insistenza di nubi basse o nebbie su pianure, zone costiere delle regioni adriatiche e valli interne del centro. Più sole in montagna. Temperature in lieve calo.



