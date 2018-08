SOLE e di nuovo piÃ¹ CALDO sino a mercoledÃ¬, poi altri FORTI TEMPORALI?

SITUAZIONE: l'azione dell'aria fresca sull'Italia si è fatta sentire nelle ultime ore, ma l'alta pressione sta tornando a dominare la scena nell'area mediterranea. Solo al sud insistono ancora condizioni di instabilità ma andranno attenuandosi entro sera.



TEMPERATURA: dopo la rinfrescata sperimenteremo nuovamente un netto rialzo delle temperature, specie tra martedì e mercoledì. Di notte comunque farà ancora relativamente fresco, mentre i valori massimi potrebbero salire anche di 4-5°C.



EVOLUZIONE: nel corso della settimana, tendenzialmente tra giovedì e venerdì, ma i modelli non concordano ancora in toto, è prevista un'accentuazione dell'attività temporalesca al nord, grazie all'inserimento parziale di una saccatura atlantica tra nord e centro, con conseguente richiamo di correnti da sud ovest.



TEMPORALI: potrebbero colpire il nord tra giovedì e venerdì, soprattutto nelle ore serali e notturne, ma le conseguenze del movimento della saccatura e della sua eventuale evoluzione in una goccia fredda, non sono ancora chiare, pertanto, è difficile capire SE e DOVE trasleranno i temporali nel corso del fine settimana.



COMMENTO: l'impressione è che il tempo diverrà piuttosto variabile dalla fine di agosto in poi, senza il dominio assoluto di un anticiclone. Non dovremmo dunque vivere un settembre stabile e monotono, ma piuttosto vivace. Seguite comunque i nostri aggiornamenti!



OGGI: bel tempo al nord e al centro con temperature massime in rialzo e punte di 30-31°C. Al sud ancora un po' di nuvolosità, specie sulle regioni estreme, associata a locali rovesci temporaleschi sulla Puglia meridionale, la Calabria e il nord della Sicilia, ma anche schiarite. Tendenza a miglioramento. Ancora fresco.



DOMANI: bel tempo ovunque con temperature minime ancora fresche ma massime in generale aumento, specie sulle Alpi e le zone interne con punte pomeridiane anche oltre i 30°C su alcune zone.