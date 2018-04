Sole e caldo sino al 25 aprile, locali temporali al sud

SITUAZIONE: una zona di alta pressione garantisce al centro Europa e a gran parte d'Italia un tempo più che primaverile, mentre sul meridione insiste una piccola ansa depressionaria, foriera di qualche situazione temporalesca pomeridiana, specie sui monti.



CALDO: le temperature previste sino a domenica risulteranno ampiamente al di sopra della media al nord e nelle zone interne del centro, un po' meno al sud, coinvolto da questa moderata instabilità. Da notare picchi tra 26 e 28°C, con scarti anche di 7-8°C rispetto ai valori normali per il periodo.



EVOLUZIONE: tale situazione persisterà sino al fine settimana, mentre per lunedì 23 è atteso il passaggio della coda di un impulso freddo sull'estremo nord-est con qualche temporale tra est Alpi, Veneto orientale e Friuli Venezia Giulia.



25 APRILE: si conferma tempo buono sino a tale data, ma tra martedì 24 e mercoledì 25 una massa d'aria calda invaderà dal nord Africa soprattutto il centro e il sud. La giornata festiva primaverile potrà trasformarsi in un giorno d'estate.



PRIMI CAMBIAMENTI: tra giovedì 26 e venerdì 27 aprile è atteso il passaggio di un corpo nuvoloso con maggiori fenomeni al nord e sulla Sardegna, seguito da un calo moderato delle temperature.



FINE APRILE: un nuovo cambiamento interverrà probabilmente da lunedì 30 aprile con l'inserimento di una saccatura nel cuore del Mediterraneo e precipitazioni sparse, in prevalenza temporalesche, associato ad un calo più importante delle temperature.

Anche per i primi giorni di Maggio potrebbe proseguire questa fase instabile e decisamente più fresca.



OGGI: bel tempo al nord e al centro salvo addensamenti sulle zone interne appenniniche laziali, sarde ed abruzzesi, associate a locali rovesci temporaleschi pomeridiani di breve durata. Al sud in mattinata nubi sparse e prevalenza di sole, poi focolai temporaleschi a macchia di leopardo in Appennino e nelle zone interne. Temperature elevate al nord e nelle zone interne del centro nelle ore pomeridiane.



DOMANI: tempo simile ma parziale attenuazione della tendenza temporalesca anche al sud.