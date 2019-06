Sole e caldo (moderato) sull'Italia, ma attenzione ai TEMPORALI sui rilievi

L'immagine satellitare di questa mattina mostra (un po' a sorpresa) un cluster temporalesco che ha insistito nelle prime ore del mattino sull'alta Lombardia:

E' bastata un'infiltrazione di aria più fresca per accendere rovesci e temporali che hanno accumulato fino a 70mm nel Varesotto e 40-45mm nel Comasco. Il resto d'Italia non si è accorto di nulla ed ha sonnecchiato sotto un cielo sereno accompagnato da un clima non particolarmente caldo.

Cosa capiterà nella giornata odierna, martedi 18 giugno, in Italia? I temporali che ancora agiscono sull'alta Lombardia tenderanno ad attenuarsi e fino al mezzogiorno il cielo sarà sereno su quasi tutta l'Italia.

Tra le 14 e le 17 (quindi nel pomeriggio) si accenderanno i temporali pomeridiani sui rilievi alpini ed appenninici:

Dove è presente il colore verde sulla mappa, il rischio di temporali sarà concreto. Come vedete, non avremo sconfinamenti temporaleschi verso pianure e coste, dove il tempo resterà stabile e soleggiato.

Questa mappa riassume invece i temporali in Italia tra le 17 e le 20 della giornata odierna (martedi 18 giugno):

I temporali che agiranno su Alpi, Prealpi e dorsale appenninica tenderanno ad attenuarsi non appena si spegnerà la lampadina del sole. Su tutte le altre zone, quindi pianure, coste e isole, il tempo seguiterà ad essere buono e con caldo non eccessivo (solo a tratti fastidioso).

