Sino a Pasqua il SOLE resisterà ma ci sarà VENTO FORTE sulle Isole Maggiori

SITUAZIONE: una vasta saccatura si avvicina all'Italia da ovest, coadiuvata da una depressione al suolo prossima alla Sardegna, che richiama venti forti di Scirocco sulle Isole e sul medio-basso Tirreno, preludio di un peggioramento che per la Pasquetta coinvolgerà gradualmente tutto il Paese.



PASQUA: a Pasqua sarà il vento a rubare la scena portando anche nubi basse sulle Isole Maggiori e sabbia in sospensione in arrivo dall'entroterra libico, solo velature sul resto d'Italia, per il resto il sole e la mitezza dovrebbero imporsi. Guardate la mappa del vento previsto al suolo a ridosso delle Isole, raffiche anche oltre i 100km/h (modello MeteoLive):





PASQUETTA: come detto prenderà corpo il peggioramento a causa dell'avanzamento verso est di tutta la figura depressionaria con peggioramento piovoso sulle regioni tirreniche, in estensione entro sera a quasi tutto il Paese, tranne l'estremo nord-est. Ecco la sommatoria dei fenomeni tra le 06 e le 18 di lunedì 22 aprile secondo il nostro modello e nella mappa seguente quelli tra le 18 di lunedì 22 e le 06 di mercoledì 23 aprile:











MARTEDI 23: il tempo risulterà perturbato al nord e al centro con piogge diffuse e calo moderato delle temperature, al sud variabilità con rovesci sparsi. I fenomeni potranno anche assumere carattere di rovescio o temporale, i venti ruoteranno da Scirocco a Libeccio nel corso della giornata. Ecco la sommatoria dei fenomeni previsti tra le 06 e le 18 di martedì 23 secondo il nostro modello:







EVOLUZIONE: mercoledì 24 sarà ancora possibile qualche fenomeno al nord, mentre altrove dovrebbero prevalere le schiarite, giovedì 25 aprile nuova saccatura in arrivo da ovest con peggioramento al nord, qualche rovescio anche al sud per il passaggio di un impulso di origine nord africana. Venerdì 26 aprile fronte in azione al nord e al centro con piogge.



FINE SETTIMANA 27-28 APRILE: una depressione si isolerà nel Mediterraneo finendo per coinvolgere però solo le regioni centrali e meridionali, localizzandosi domenica sul medio Adriatico e sul meridione, tempo migliore altrove.



FINE MESE ed INIZIO MAGGIO: aprile dovrebbe terminare con una fase soleggiata, ma l'esordio di maggio, come già scrivevamo ieri, potrebbe presentarsi instabile, a tratti anche perturbato, a causa della discesa di una nuova saccatura dal nord Europa, seguite gli aggiornamenti!!



OGGI: sulle Isole Maggiori rinforzo dello Scirocco sino a 60km/h e un po' di nuvolaglia, tempo buono altrove e ancora decisamente mite nelle ore pomeridiane.



