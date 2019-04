Sino a Pasqua BEL TEMPO garantito, da Pasquetta si cambia

SITUAZIONE: sarà un venerdì Santo con il sole , tranquilla anche la Via Crucis serale del Papa a Roma. E' il segnale della presenza di una zona di alta pressione, che regala tempo buono e temperature gradevoli, in un contesto che farebbe comodo anche in piena estate invece di quei valori da forno che spesso la trasformano in un calvario, ma è impossibile pretendere tanto. Ecco le temperature massime previste per oggi pomeriggio alle 15 sul nostro Paese dal nostro modello:











EVOLUZIONE il volto stabile della primavera si congederà a Pasquetta, quando dal Tirreno avanzerà un corpo nuvoloso sostenuto da un vortice ciclonico in quota che attraverserà gran parte del centro, la Sardegna, la Sicilia, in parte anche il resto del meridione, per poi puntare in serata sul settentrione.

Nella prima mappa ecco i fenomeni attesi tra le 12 e le 18 della giornata di Pasquetta secondo il nostro modello, a seguire quelli previsti tra le 18 di Pasquetta e le 06 di martedì 23 aprile:







PASSAGGIO PERTURBATO: martedì 23 le precipitazioni insisteranno tra nord e centro, coinvolgendo soprattutto Lombardia e regioni di nord-est, mentre sul meridione, le isole e poi l'estremo nord-ovest, il tempo comincerà a migliorare con il passare delle ore. Ecco i fenomeni attesi tra le 06 e le 18 di martedì 23 aprile secondo il nostro modello:









FASE VARIABILE: mercoledì 24 prevarrà un tempo variabile con rischio di qualche acquazzone sparso, specie sulle zone interne e montuose, mentre per giovedì 25 aprile partirà con il sole ma al nord-ovest già in mattinata giungeranno i primi acquazzoni che nel pomeriggio potrebbero estendersi a gran parte del nord-est e sulle regioni centrali tirreniche. Anche venerdì 26 il tempo potrebbe risultare instabile sull'insieme del territorio.



FINE SETTIMANA 27-28 APRILE: grande variabilità con momenti piovosi alternati a schiarite, tendenza a miglioramento al nord-ovest nella giornata di domenica. Previsione ancora tutta da confermare.



