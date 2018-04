Sino a giovedÃ¬ tanto SOLE e caldo pomeridiano, poi...

SITUAZIONE: l'alta pressione riesce ancora a risultare determinante per il tempo sul nostro Paese. Rispetto alle precedenti emissioni ha perso di importanza il piccolo cavetto depressionario che oggi avrebbe dovuto transitare sul settentrione. Pertanto sino a giovedì il tempo risulterà buono e ancora caldo nelle ore pomeridiane, specie all'interno.



FESTA del 25 APRILE: risulterà soleggiata e calda sull'insieme del Paese.



EVOLUZIONE: da giovedì pomeriggio lieve accentuazione dell'instabilità pomeridiana sui monti, ma sarà da venerdì che i fenomeni temporaleschi diverranno più importanti sul nord-ovest e la dorsale appenninica del centro, prodromo di un passaggio instabile generale previsto per la giornata di sabato, in concomitanza con un calo della pressione abbastanza marcato, previsto in coincidenza con la fine del mese.

Domenica passaggio di un altro fronte a ridosso delle Alpi.



PROSSIMA SETTIMANA: l'alta pressione batterà ulteriormente in ritirata e consentirà l'ingresso di una figura depressionaria organizzata con conseguenti fasi instabili, a tratti perturbate, sull'insieme del Paese. Le giornate peggiori sembrano al momento quelle del 2-3 maggio. Le temperature caleranno, rientrando nell'ambito delle medie del periodo.



LUNGO TERMINE: tutta la restante parte della prima decade di maggio secondo il modello americano potrebbe essere caratterizzata da tempo instabile sull'Italia.



OGGI: bel tempo ovunque, al nord qualche addensamento pomeridiano nelle Alpi associato a brevi rovesci a sfondo temporalesco a carattere locale, per il resto asciutto. Temperature stazionarie e sempre caldo nel pomeriggio all'interno.



DOMANI: giornata di festa caratterizzata dal bel tempo dalle Alpi alla Sicilia.