Sino a CAPODANNO tanto anticiclone e nebbie sulle pianure, poi aria fredda in agguato?

STRAT-WARMING: le conseguenze del clamoroso riscaldamento stratosferico in atto in quel settore dell'atmosfera potrebbero non farsi sentire immediatamente in troposfera, ma la portata sembra tale che gli effetti NON dovrebbero mancare in Europa nel corso del mese di gennaio.



NOTA BENE: l'irruzione fredda prevista da qualche modello per i primi giorni del 2019 potrebbe essere solo la normale conseguenza di uno scambio meridiano di calore a seguito di una temporanea frenata del vortice polare troposferico.



SITUAZIONE: l'anticiclone, pur non esprimendo l'intensità registrata in anni passati, riesce a determinare condizioni di tempo buono sull'insieme del Paese, pur consentendo il passaggio di qualche annuvolamento sfrangiato, un richiamo di aria umida sul Tirreno e la Sardegna con tanto di nubi basse. Altresì favorite sono e saranno le nebbie sul catino padano e nelle vallate del centro e del sud, associate a condizioni di freddo umido. Per contro in quota si registreranno temperature miti per il periodo.



EVOLUZIONE: non sono previste particolari variazioni sino alla fine dell'anno. Da Capodanno in poi invece bisognerà considerare il movimento dell'alta pressione e la traiettoria di una massa d'aria fredda in discesa dal nord-est del Continente verso i Balcani. E' possibile che una parte di questo freddo (o anche tutto) raggiunga anche il Mediterraneo. Ne deriverebbero condizioni invernali e nevicate su molte regioni, nel caso in cui l'aria fredda ci invadesse in modo netto, altrimenti solo una diminuzione delle temperature, più sensibile al sud e lungo l'Adriatico.



IPOTESI FREDDA: quanta attendibilità può avere? Al momento, stante la notevole incertezza modellistica, non oltre il 35%, ma MeteoLive approfondirà questa linea di tendenza con numerosi e puntuali articoli.



OGGI: banchi nuvolosi o nubi basse lungo il Tirreno, la Sardegna e la Liguria ma con fenomeni scarsi o assenti, nebbie o nubi basse anche sulle pianure del nord e nelle valli del centro e del sud, ma con distribuzione irregolare, schiarite o tempo buono altrove, specie sulle alture. Freddo umido nelle zone interessate da nebbia, anche associata a brina o galaverna, altrove piuttosto mite per la stagione, specie in alta quota.



DOMANI: tempo simile, poche variazioni importanti e persistenza di nubi basse o nebbia sulle zone pianeggianti e costiere. Temperature quasi invariate.

