Si riattiva l'instabilitÃ : TEMPORALI protagonisti a tratti

SITUAZIONE: l'alta pressione che aveva provato a spegnere le velleità temporalesche tra sabato e la prima parte di domenica, si è nuovamente indebolita e consente lo show dell'instabilità su gran parte del Paese, oggi in particolare lungo i versanti tirrenici e al nord-ovest.



EVOLUZIONE: ulteriori contributi di aria fresca ed instabile in quota andranno accentuando l'instabilità su gran parte d'Italia tra martedì e giovedì, favorendo fenomeni anche di forte intensità e accompagnati da grandinate locali. Le temperature caleranno di qualche grado, pur attestandosi su valori comunque miti, prossimi alle medie del periodo.



FINE SETTIMANA: dopo una breve attenuazione della fase temporalesca, attesa tra venerdì e sabato, per domenica si prevede l'ingresso di un vortice depressionario da ovest sull'Italia con maggiori effetti al nord, sulla Toscana e le zone interne del centro, con conseguenze temporalesche diffuse e calo più marcato delle temperature.



COMMENTO: si conferma l'evoluzione instabile di questo mese di maggio, peraltro in linea con quanto si osserva in questo mese primaverile. Da notare l'assenza di qualsiasi velleità africana in grado di catapultarci in anticipo in una fase estiva.



TEMPORALI: le giornate più temporalesche della settimana dovrebbero risultare quelle di martedì, mercoledì e in parte giovedì. Il nostro modello segnala per mercoledì fenomeni temporaleschi particolarmente diffusi.



OGGI: al nord-ovest tempo instabile su nord-ovest, dorsale appenninica e regioni del versante tirrenico con rischio di rovesci temporaleschi soprattutto nelle ore pomeridiane e serali. Sul nord-est e le regioni adriatiche oggi maggiori schiarite e solo fenomeni locali nel pomeriggio. Temperature in lieve calo nei valori massimi.



DOMANI: ulteriore accentuazione dell'instabilità sul territorio, dapprima su nord Sardegna, al centro e al sud, poi verso sera anche al nord con temporali sulla Valpadana e su tutti i rilievi. Temperature in lieve ulteriore flessione nei valori massimi. Clima comunque sempre mite.