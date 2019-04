Si prepara una domenica di PIOGGIA sull'Italia

SITUAZIONE: una figura depressionaria, strutturata soprattutto in quota, avanza da ovest con annessa una perturbazione che, nel corso della giornata porterà molte nubi sui versanti occidentali e piogge a ridosso della Sardegna, in graduale estensione entro sera al settore nord-occidentale. Nel frattempo all'estremo sud è presente della nuvolosità irregolare che potrebbe dar luogo a residui rovesci, eredità della precedente situazione perturbata.



IN BREVE: sulle regioni occidentali il sabato trascorrerà uggioso, maggiori schiarite sui versanti adriatici, entro sera arriverà la pioggia su Piemonte, Liguria ed ovest Lombardia, poi anche sulle regioni tirreniche:





Ecco i fenomeni previsti sino alle ore 24 di oggi:



DOMENICA la perturbazione attraverserà quasi tutto il Paese, anche se i fenomeni ad essa connessi si presenteranno più frequenti sui versanti occidentali e sul meridione. Ecco la sequenza descritta molto bene dalle nostre mappe.

I fenomeni attesi nella mattinata di domenica:



I fenomeni attesi nel pomeriggio-sera di domenica:



EVOLUZIONE: l'inizio della prossima settimana sarà ancora caratterizzato da instabilità sul basso Adriatico e più in generale sul meridione con annessi rovesci, mentre sul resto d'Italia interverranno graduali schiarite. Martedì il tempo risulterà discreto, sia pure in un contesto variabile.



PEGGIORAMENTO: tra mercoledì 10 e venerdì 12 aprile una nuova figura depressionaria interverrà da ovest determinando precipitazioni sull'insieme del Paese, che tenderanno gradualmente a localizzarsi al centro e al sud nel corso di venerdì, a conferma di un mese di aprile che sta cercando di compensare la mancanza di fenomeni di quelli precedenti, con l'alta pressione finalmente fuori gioco.



Ecco la mappa barica prevista per mercoledì 10 aprile a 5500m : si evince chiaramente la saccatura colma di aria fredda che proverà ad impossessarsi dell'Italia:





