Si guarda al NUOVO MALTEMPO atteso per domenica al nord

SITUAZIONE: l'Italia è temporaneamente interessata da un flusso di correnti da WNW che determinano una moderata instabilità lungo le zone tirreniche, annuvolamenti lungo i settori alpini di confine associati a qualche nevicata, mentre lasciano nel sereno le rimanenti zone, anche se qualche nebbia ha fatto la sua comparsa sulle pianure del nord e nelle valli del centro. Qui la sommatoria dei fenomeni attesi sino alle 18 di oggi secondo il nostro modello, dove si nota anche una banda nuvolosa associata a sporadici fenomeni sulle coste del medio Adriatico:

EVOLUZIONE: sabato il tempo risulterà sull'insieme del Paese, grazie all'effimera rimonta di un cuneo di alta pressione, mentre da domenica da ovest è atteso l'inserimento di una nuova figura depressionaria, che però stabilirà il suo quartier generale tra Francia e Spagna, determinando maltempo solo a tratti. Inizialmente il suo influsso si estenderà alle nostre regioni settentrionali, dove ci attendiamo precipitazioni in parte anche abbondanti con nevicate sulle Alpi tra i 700-800m ad ovest e i 1000-1200m procedendo verso est. Qui la doppia mappa relativa alle precipitazioni previste tra le 6 le 18 di domenica e subito dopo quelle attese nella notte su lunedì:

SETTIMANA PROSSIMA: lunedì avremo ancora molte nubi tra nord e centro ma con fenomeni concentrati sulle regioni centrali e solo marginalmente al nord, in successivo trasferimento sulla Sardegna, che sembra deputata a riceverne altre anche nelle successive giornate di martedì e mercoledì, quando i fenomeni potrebbero tornare ad investire anche il centro e questa volta anche il meridione. Tutto dipenderà dai movimenti della trottola depressionaria, che rimarrà comunque attiva almeno sino a giovedì 5 dicembre, per poi perdere d'importanza.



FINE SETTIMANA IMMACOLATA: alcuni modelli prefigurano un nuovo affondo perturbato tra domenica 8 e lunedì 9 dicembre con conseguente calo termico e precipitazioni a preparare l'arrivo dell'inverno vero, ma altri avanzano dubbi su questa ipotesi. Seguite gli aggiornamenti.



OGGI: nubi irregolari sui settori alpini di confine con qualche debole nevicata oltre i 1400m, più sole sul resto del nord ma nebbie sparse sul catino padano, specie al mattino e poi in serata. Al centro nuvolaglia sparsa con qualche rovescio lungo le regioni tirreniche ma localmente anche sulle Marche e la Sardegna interna, a tratti schiarite. Al sud nubi sparse su Campania e Calabria con locali rovesci, tempo migliore altrove ma con passaggi nuvolosi sparsi, specie su Molise e la Puglia. Nel pomeriggio un po' di Favonio potrebbe estendersi dalla fascia alpina sulle zone pianeggianti del nord. Temperature in lieve calo sul settore padano sotto la nebbia, per il resto stazionaria.

