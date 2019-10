Si avvicina una PERTURBAZIONE, chi colpirà?

SITUAZIONE: una saccatura avanza da ovest ma non riuscirà a penetrare in modo deciso sul Mediterraneo centrale; martedì essa raggiungerà le Alpi occidentali e poi devierà sul centro Europa, ma la perturbazione ad essa associata riuscirà comunque ad interessare parte del nostro Paese, segnatamente il nord-ovest e le regioni centrali tirreniche, favorendo precipitazioni.



OGGI: il richiamo di aria umida davanti alla perturbazione andrà a determinare rovesci sulla Liguria e marginalmente sull'alta Toscana, molta nuvolaglia sul resto del nord e sul Tirreno, qui la mappa dei fenomeni previsti per oggi dal nostro modello:

MARTEDI: prima che la saccatura devi verso il centro Europa allontanandosi verso est, la perturbazione che l'accompagna avrà determinato fenomeni rilevanti sull'Appennino ligure e diversi tratti di costa, l'Ossola, l'alta Lombardia, il Canton Ticino, rovesci sparsi su medie pianure del nord-ovest, Toscana, Umbria e Lazio, qui anche a sfondo temporalesco; nel pomeriggio-sera estensione dei fenomeni anche al nord-est. Ecco la sommatoria delle precipitazioni attese dal nostro modello tra le 6 e le 18 di martedì:

EVOLUZIONE: mercoledì mattina la perturbazione riuscirà ancora a determinare rovesci nelle prime ore su estremo nord-est, regioni centrali tirreniche e Campania ma con tendenza a miglioramento, altrove saranno già subentrate ampie schiarite. Qui la mappa prevista dal nostro modello con le precipitazioni attese tra la notte e le prime ore del mattino di mercoledì 16 ottobre:

FASE VARIABILE: tra giovedì 17 e sabato 19 prevarranno condizioni di variabilità indotte da correnti da ovest che favoriranno anche qualche locale fenomeno su Liguria di Levante, Toscana e Tirreno in genere, sporadici i fenomeni sulle Alpi, per il resto non mancheranno le schiarite in un contesto mite.



PEGGIORAMENTO: possibile peggioramento per domenica 20 ottobre ma da confermare. Infatti ciò che fino a 24-36 ore fa sembrava una linea di tendenza condivisa tra i modelli, oggi pare alquanto incerta. Una saccatura avanzerà davvero da ovest sfondando sul nostro Paese e portando maltempo oppure si arenerà all'altezza dell'ovest del Continente? E' quello che cercheremo di capire negli approfondimenti odierni su MeteoLive.



