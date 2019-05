Si attenua il MALTEMPO ma restano "sacche" instabili

SITUAZIONE: il canale depressionario che ha interessato il nostro Paese negli ultimi giorni tende ad indebolirsi e a traslare verso levante. Rimarrà attiva dell'instabilità sul nord-est e lungo la dorsale appenninica, specie del centro Italia, ma per il resto si avranno ampie schiarite e le temperature aumenteranno. Qui la mappa con le precipitazioni previste dal nostro modello sino alle 18 di oggi:

EVOLUZIONE: tempo simile anche per mercoledì con fenomeni quasi tutti concentrati su Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige, l'Appennino ligure, emiliano, gran parte delle zone interne del centro, specie toscane e marchigiane, come si può notare dalla mappa delle precipitazioni prevista dal nostro modello per mercoledì 22 maggio:

VERSO IL FINE SETTIMANA: giovedì e venerdì il tempo risulterà in prevalenza buono o discreto ma un po' di instabilità latente potrà ancora determinare qualche temporale sulle zone interne ed appenniniche del centro e del sud.

Nel fine settimana possibile nuovo moderato affondo di un vortice colmo di aria fresca in quota che potrebbe determinare una generale accentuazione dell'instabilità a partire dal nord con temporali. Eloquente la mappa del modello canadese prevista per l'alba di sabato 25 maggio:

FINE MESE: l'instabilità legata a questo vortice si localizzerebbe lunedì 27 al sud per poi attenuarsi gradualmente. L'alta pressione gradualmente si impossesserebbe del centro e del sud nei giorni successivi, mentre al nord un flusso instabile da sud ovest potrebbe ancora favorire dei temporali pomeridiani e serali. Dai primi di giugno sole e caldo per tutti? E' solo un'ipotesi, seguite gli aggiornamenti!



OGGI: al nord-ovest ampie schiarite in un contesto di nuvolaglia irregolare ma senza fenomeni rilevanti e temperature in rialzo, al nord-est ancora nubi e qualche locale precipitazione, specie sul Friuli Venezia Giulia. Al centro nubi sparse e qualche rovescio sulle zone interne ed appenniniche, per il resto anche belle schiarite, specie in Sardegna. Temperature in rialzo nei valori massimi. Al sud nubi sparse con un po' di sole, isolati e residui rovesci possibili su Campania, Molise, Puglia e zone interne appenniniche. Rialzo delle temperature.

