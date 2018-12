Si apre un periodo di VARIABILITA' e MITEZZA

La corda tesa delle correnti atlantiche porta una famiglia di perturbazioni da ovest che da circa 24-36 ore stanno interessando l'Europa centro-settentrionale con piogge anche intense e vento forte.

L'Italia subisce un'azione perturbata marginale, notevolmente edulcorata dall'aumento della pressione che sta avvenendo sul bacino centro-occidentale del Mediterraneo.

In questi casi si hanno in genere condizioni di variabilità sul nostro Paese, con qualche pioggia e un clima molto mite per il periodo.

La prima mappa mostra la previsione valida per la giornata odierna in Italia (lunedi 3 dicembre). La mappa è incentrata per le ore centrali del giorno.

Si notano piovaschi sparsi lungo buona parte del Tirreno e dei settori interni, dalla Toscana fino alla Calabria Tirrenica. Si tratterà di precipitazioni non continue e che non daranno luogo ad accumuli importanti.

Precipitazioni nevose oltre i 2000 metri si avranno sui settori alpini di confine, per il resto il tempo sarà asciutto e in parte anche soleggiato.

Clima molto mite al centro, al sud e in quota, sotto l'incalzare di venti occidentali; più freddo sulle pianure del nord dove permarranno strati nebbiosi o nubi basse.

Diamo anche uno sguardo alla previsione per domani, martedi 4 dicembre; la seconda mappa è incentrata per le ore centrali del giorno.

I piovaschi (sempre a carattere locale e non intenso) si concentreranno tra l'Abruzzo, il Molise e le regioni meridionali. Qualche precipitazione, nevosa sopra i 2000 metri, riguarderà ancora i settori esteri delle Alpi.

Su tutte le altre regioni avremo tempo nel complesso buono o con annuvolamenti passeggeri senza conseguenze. Ventoso al centro e al meridione, molto mite specie al centro e al sud.

