SFURIATA INVERNALE sull'Italia durante il fine settimana

CONFERMATA la breve ma intensa recrudescenza invernale attesa soprattutto al centro e al sud del Paese durante il fine settimana: venti forti di Grecale piloteranno termiche anche sino a -10°C a 1500m. Il massimo raffreddamento si avvertirà lungo il medio Adriatico, i risvolti nevosi sono invece attesi segnatamente all'estremo sud, con limite dei fiocchi tra 200 e 400m ma con qualche fiocco non escluso anche in spiaggia.

Il nord rimarrà ai margini della colata a causa dell'ostinata protezione offerta da una robusta lingua di alta pressione.



NEL DETTAGLIO: l'alta pressione si sta disponendo lungo i meridiani all'altezza dell'ovest del Continente per poi coricarsi parzialmente sul centro Europa; questo attiverà una corrente gelida dall'est europeo che si metterà in moto già dalle prossime ore, portando già dalla prossima notte un fronte a lambire l'alto Adriatico, per poi trasferirsi rapidamente venerdi sul meridione, dove determinerà condizioni di instabilità atmosferica.



FINE SETTIMANA: dietro l'impulso freddo transitato venerdi al sud, ecco la massa d'aria gelida abbattersi su tutti i Balcani e sfondare nel corso di sabato su gran parte d'Italia andando a determinare forti venti di Grecale, un sensibile e repentino calo termico e risvolti debolmente instabili su medio Adriatico e meridione, dove si prevede qualche rovescio di neve passeggero. Domenica l'instabilità si localizzerà all'estremo sud, dando ancora luogo a rovesci nevosi oltre i 200-400m, altrove il flusso gelido si attenuerà e il tempo risulterà buono.



PROSSIMA SETTIMANA: l'inizio della settimana vede i modelli divisi su un possibile passaggio di un ulteriore impulso freddo sul centro e sul meridione con risvolti nevosi questa volta estesi: non è di questo avviso infatti il modello europeo che considera l'irruzione fredda chiusa a tutti gli effetti già nel corso di domenica. In ogni caso entro mercoledi 27 tornerebbe a dominare ovunque l'alta pressione sino a venerdi 1° marzo.



SVOLTA DA OVEST: c'è convergenza su un possibile cambiamento da ovest della circolazione atmosferica; per il modello europeo i primi segnali importanti si avvertirebbero già nel fine settimana 2-3 marzo, per quello americano i primi risvolti precipitativi degni di nota si riscontrerebbero attorno al 5 marzo. Vedremo chi avrà ragione. E' comunque il segnale di un indebolimento dell'alta pressione.



OGGI: bel tempo ovunque salvo le solite nubi basse o le situazioni nebbiose della prima parte della mattinata. In giornata aumento della nuvolosità sulle Venezie, specie a ridosso dei settori alpini di confine, ove nella notte potrebbe verificarsi anche qualche spruzzata di neve. Verso sera nubi in aumento anche in Adriatico e sul meridione. Venti in rotazione dai quadranti nord-orientali. Temperature senza grandi variazioni.



DOMANI: al mattino ultime incertezze sulle Venezie e il medio Adriatico, velato o poco nuvoloso sul resto del nord e del centro, nuvoloso invece al sud con rovesci sparsi, nevosi in Appennino oltre i 1000-1200m, temperature in calo al sud, stazionarie altrove. Rinforzo dei venti da nord-est al centro e al sud.



