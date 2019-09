Sfonda ARIA FRESCA: i temporali ridimensioneranno l'estate settembrina

GRAPPOLO TEMPORALESCO: una serie di celle temporalesche si andrà attivando nelle prossime ore sulle regioni di nord-est e sull'Emilia-Romagna, sfondando in parte anche sul resto del nord e poi al centro tra il pomeriggio e la serata. Sarà il risultato di una flessione del campo barico a tutte le quote, che introdurrà aria fresca.



ESTATE AI SALUTI: quella vera chiuderà i battenti con oggi, anche se poi non mancheranno nuove giornate soleggiate dal "sapore" estivo, specie al centro, al sud e sulle isole, senza dimenticare le ottobrate, ma sarà tutto diverso. La stagione 2019 possiamo dire che vada in archivio con oggi.



SEQUENZA: ecco tre mappe che evidenziano il cammino dei temporali a spasso per la Penisola. La prima mostra i fenomeni previsti al nord nel corso del pomeriggio-sera, con l'Emilia-Romagna, il basso Veneto e l'est della Lombardia nel mirino degli acquazzoni e un successivo coinvolgimento anche di parte del nord-ovest.

Nella seconda mappa ecco la fenomenologia attesa tra questa notte e le prime ore di giovedì 19 settembre, con i fenomeni in prevalenza concentrati sulle regioni centrali ma in sfondamento verso sud. Si nota anche un residuo effetto stau sul Piemonte con nubi ammassate e qualche rovescio:

Nella terza mappa abbiamo evidenziato i fenomeni previsti nella giornata di giovedì 19 settembre tra le 8 e le 24; si nota ormai il miglioramento del tempo al nord ma anche il coinvolgimento nei temporali de meridione, con particolare coinvolgimento del basso Adriatico:

TEMPERATURE: il calo termico sarà apprezzabile soprattutto al nord e sulle zone interne appenniniche del centro, ma si farà sentire comunque un po' su tutto il Paese, come si nota in questa mappa prevista per l'alba di venerdì 20 settembre:

EVOLUZIONE SUCCESSIVA: venerdì ultimi fenomeni all'estremo sud, altrove bel tempo ma clima fresco al mattino, mite nel pomeriggio. Sabato bello ovunque.



Domenica 22 una saccatura in arrivo da ovest proverà a spingere una perturbazione verso l'Italia con effetti al nord-ovest, sulla Toscana e sulla Sardegna, dove ci aspettiamo nubi e qualche pioggia; lunedì questa perturbazione, pur attenuata e ostacolata dall'alta pressione, dovrebbe riuscire a portare ancora qualche pioggia lungo le regioni centrali tirreniche. Seguite comunque gli aggiornamenti.

OGGI: al nord nubi irregolari e tendenza a rovesci temporaleschi su basso Veneto, Emilia-Romagna, est Lombardia, poi piovaschi anche su ovest Lombardia, Piemonte e Liguria interna, con rinforzo notevoli dai venti da est al suolo. Al centro da abbastanza a parzialmente soleggiato e primi rovesci su Marche e Toscana interna, nel pomeriggio locali focolai temporaleschi lungo la dorsale appenninica, nuvolaglia ma senza piogge in Sardegna. Al sud bel tempo. Temperature in calo al nord nei valori massimi.

