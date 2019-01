Settimana TURBOLENTA sull'Italia: a tratti neve in pianura al nord, finalmente anche sulle Alpi

COMMENTO: non è (ancora) l'inverno dello strat-warming ma è comunque inverno vero perché il vortice polare ha finalmente frenato, proponendo prospettive perturbate in serie su gran parte del nostro Paese. Non si tratta per la verità di configurazioni bariche in grado di veicolare aria molto fredda, anzi al centro e al sud di freddo ne arriverà poco, ma al nord anche queste condizioni, specie con l'aiuto del Foehn, saranno sufficienti per generare episodi nevosi sino in pianura su alcune zone.



SITUAZIONE: un fronte freddo si muove sull'Italia da nord-ovest verso sud est ed è seguito da correnti settentrionali più fredde. La formazione di una depressione sull'alto Adriatico al suolo rallenterà un po' il suo allontanamento.



EVOLUZIONE: martedì residue condizioni di instabilità al sud e in Adriatico ma con tendenza a miglioramento, soleggiato ma freddo (moderato) sul resto d'Italia. Dalla notte su mercoledì un vortice depressionario si muoverà dalla Francia in direzione delle Alpi andando a determinare un veloce peggioramento nella giornata di mercoledì al settentrione, in rapido trasferimento verso il centro e il sud. In questa occasione al nord potrebbero verificarsi brevi nevicate in movimento da ovest verso est.



GIOVEDI e VENERDI: attenzione al nodo di giovedì! Infatti qui è previsto il transito di un fronte sfilacciato che determinerebbe solo pochi fenomeni (quasi tutti lungo il Tirreno) ma un certo riscaldamento dell'aria, in grado di pesare sulle successive potenziali nevicate di venerdì in pianura al settentrione. Infatti per venerdì tutti i modelli segnalano l'avvicinamento di una robusta depressione da ovest, accompagnata da un'attiva perturbazione, ma fanno notare come le precipitazioni nevose siano relegate all'angolo nord-occidentale (Piemonte ed estremo ovest lombardo) oltre che nei fondovalle alpini, mentre il resto del nord assisterebbe a piogge in pianura. Il richiamo mite porterebbe pioggia anche gran parte della dorsale appenninica centro-meridionale sino alle quote medio-alte.



FINE SETTIMANA: si preannuncia ancora instabile con momenti piovosi o nevosi in quota sulle Alpi, alternati a schiarite o comunque a pause asciutte, in un contesto termico più fresco al centro e al sud, dove tornerebbe anche un po' di neve in Appennino dalle quote medie.



TREND di FEBBRAIO: molto dipenderà dalla propagazione del disturbo stratosferico in troposfera previsto proprio tra il 30 gennaio e i primissimi giorni di febbraio. Seguite tutti i nostri speciali.



OGGI: al nord-ovest miglioramento con nebbia in pianura spazzata via dal foehn entro la mattinata. Al nord-est e sull'Emilia-Romagna ancora nuvoloso con residue precipitazioni, più attive su Romagna ed estremo nord-est, nevose sino a 300-400m ma con tendenza ad esaurimento dei fenomeni entro sera. Al centro miglioramento ma tempo ventoso in Sardegna, variabile altrove con rovesci alternati a momenti asciutti e neve in Appennino sino a quote collinari. Al sud maltempo con piogge e temporali, specie lungo le regioni tirreniche, a tratti pause asciutte. Temperature in calo al centro e al sud, in temporaneo aumento al nord-ovest in pianura.



Visualizza le previsioni dettagliate per la tua città:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI

Altre località: www.meteolive.it