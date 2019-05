Settimana DEPRESSIONARIA sull'Italia: che maggio instabile e fresco!

COMMENTO: è un maggio che stupisce, ma non troppo. Era già successo, risuccederà. Non è mancato il freddo, che rimarrà con noi ancora per alcuni giorni, mentre del caldo vero non ci sarà traccia.



SITUAZIONE: un vortice depressionario alimentato da aria fredda in quota si muove lungo l'Adriatico in direzione delle nostre regioni meridionali, ma più in generale tutta la Penisola è inserita in una circolazione depressionaria che favorirà annuvolamenti e precipitazioni, in un contesto termico fresco o addirittura freddo sul nord-est del Paese.

Guardate la sommatoria dei fenomeni prevista dal nostro modello sino alle 18 di oggi:

EVOLUZIONE: la giornata di martedì vedrà i fenomeni concentrarsi soprattutto su Abruzzo e meridione ma un altro impulso freddo in serata verrà ad alimentare la circolazione depressionaria, favorendo una recrudescenza instabile anche sul nord-ovest, favorita dall'instaurarsi di correnti orientali.

Ecco i fenomeni attesi tra le 6 e le 18 di martedì sull'Italia secondo il nostro modello:

FREDDO: la massa d'aria che alimenterà la depressione manterrà quasi invernali le condizioni a nord delle Alpi sino a mercoledì, ma proprio all'alba di martedì sfonderà in parte anche sulle nostre regioni nord-orientali, guardate a tal proposito la nostra mappa termica prevista a 1500m:

RESTO della SETTIMANA: la circolazione depressionaria persisterà portando fenomeni soprattutto al sud e sulla Sardegna tra mercoledì e giovedì, mentre per venerdì è previsto il cedimento dell'alta pressione ad ovest ed il collegamento della depressione con una saccatura atlantica che finirà per portare altre piogge, questa volta soprattutto al nord, con ripercussioni anche nel fine settimana.



OGGI: al nord-ovest irregolarmente nuvoloso con tendenza a qualche schiarita nel corso della giornata, al nord-est e sull'Emilia-Romagna al mattino ancora nuvoloso con piogge sparse e rovesci, anche battenti sulla Romagna, nel corso della giornata lenta attenuazione dei fenomeni. Al centro molto instabile su Marche ed Abruzzo con piogge e rovesci, variabile sulle altre zone con locali piogge su sud est Sardegna e lungo le zone interne appenniniche. Al sud tempo instabile con prevalenza di annuvolamenti e rovesci sparsi, dapprima più probabili su nord Sicilia e Molise, poi possibili ovunque. Temperature in calo al centro e al sud, in temporaneo rialzo al nord-ovest.



Visualizza le previsioni dettagliate per la tua città:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI

Altre località: www.meteolive.it