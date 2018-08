Sempre SOLE e CALDO ma con diversi temporali, specie a ridosso delle Isole Maggiori

SITUAZIONE: sull'Italia continua ad essere presente un vasto campo di alta pressione, che non riesce però ad impedire infiltrazioni di aria più fresca in quota, che hanno finito per generare una sorta di piccola conca depressionaria a ridosso delle Isole Maggiori, ma che influenza anche altri settori del territorio, provocando temporali.



TEMPORALI: oggi andranno manifestandosi condizioni di instabilità soprattutto a ridosso della Sardegna, della Sicilia, delle zone interne del sud, del Lazio, dell'Abruzzo, della Liguria, della Toscana interna e più in generale sull'arco alpino.



EVOLUZIONE: la situazione non cambierà di molto anche nei prossimi giorni, anche se le note di maggiore instabilità andranno localizzandosi a ridosso delle Isole Maggiori e poi dell'arco alpino. Da notare nei primi giorni della prossima settimana l'inserimento di una vasta saccatura ad ovest del Continente, con conseguenti temporali intensi sulla Francia, ma in difficile trasferimento verso est, causa opposizione da parte dell'alta pressione.



CAMBIAMENTO: la saccatura non sembra a destinata a sfondare in modo deciso verso est prima del week-end 11-12 agosto, quando pur attenuata, potrebbe coinvolgere il settentrione con temporali più organizzati, ed avviare un processo di ricambio della massa d'aria che dovrebbe estendersi anche al centro Italia nel corso dei giorni successivi. Da confermare!



OGGI: al nord soleggiato al mattino, salvo addensamenti a ridosso della Liguria. Dal pomeriggio sviluppo di cumuli su tutti i rilievi con annessi brevi rovesci o temporali, in locale sconfinamento dapprima sulla costa ligure, poi verso sera o in serata su ristrette aree di pianura. Temperature invariate e sempre molto caldo in pianura.

Al centro nuvolosità irregolare a ridosso della Sardegna con rovesci temporaleschi a carattere sparso. Sulle altre regioni dapprima soleggiato, poi rapida crescita di cumuli sui rilievi con annessi rovesci o brevi temporali in sconfinamento verso le zone pianeggianti e localmente costiere. Caldo moderato. Al sud al mattino parzialmente soleggiato, nel pomeriggio molti spunti temporaleschi nelle zone interne, appenniniche e sulla Sicilia. In serata attenuazione dei fenomeni. Temperature in lieve calo e caldo moderato.



DOMANI: prevalenza di sole, ma ancora variabilità sulle Isole Maggiori e le zone interne del centro e del sud, con annessi brevi temporali, sul mare notturni e mattutini, nell'entroterra pomeridiani. Anche sulle Alpi brevi temporali pomeridiani o serali possibili. Temperature invariate.