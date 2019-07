Scatta l'ora dei TEMPORALI ORGANIZZATI al NORD: i dettagli...

Si avvicina a grandi falcate l'ondata temporalesca che ci farà uscire da questa lunga ed estenuante ondata di caldo che ha preso avvio nell'ultima decade di giugno ed ancora oggi non molla la presa sulla nostra Penisola.

I temporali "scaccia caldo" sono ad un passo dall'Italia e già interessano in parte la Sardegna. Ecco come appariva la situazione in Europa dall'occhio vigile del satellite alle ore 7 di questa mattina :

La grossa area nuvolosa contiene al suo interno molte celle temporalesche che nelle prossime ore interesseranno segnatamente il nord e parte delle regioni centrali. Nella giornata di domani, mercoledi 10 luglio, i temporali interesseranno invece il centro e parte del meridione, aprendo la strada alla rinfrescata tanto attesa in Italia.

...ma veniamo ai temporali odierni in Italia. La prima mappa mostra la sommatoria delle precipitazioni tra le 11 e le 14 di oggi, martedi 9 luglio:

I temporali interesseranno essenzialmente il Piemonte occidentale, la Liguria e a macchia di leopardo anche il resto del nord. Qualche piovasco non si esclude anche sul Tirreno, per il resto tempo asciutto.

Tra le 14 e le 17 i temporali diverranno maggiormente diffusi al nord:

Alpi, Prealpi, bassa pianura e Liguria potrebbero essere le zone maggiormente interessate dai fenomeni. Qualche temporale potrebbe accendersi anche nelle aree interne del meridione in sconfinamento verso la Puglia, per il resto fenomeni assenti.

Tra le 20 e le 23 i temporali dovrebbero presentare la massima estensione ed intensità, specie al nord:

Praticamente tutto il nord Italia sarà sotto temporali anche localmente forti. Qualche fenomeno potrebbe sforare verso l'Appennino settentrionale, mentre sul resto d'Italia il tempo resterà asciutto.

Temperature in calo al nord sotto i temporali. Ancora caldo opprimente sul resto d'Italia, specie nelle aree piu lontane dal mare.

Domani, mercoledi 10 luglio, toccherà al centro e a parte del meridione, ma analizzeremo il tutto in altra sede; continuate pertanto a seguirci.

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, che vengono continuamente aggiornate:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI

Altre località: www.meteolive.it

LEGGI ANCHE: www.meteolive.it/news/In-primo-piano/2/i-temporali-di-mercoledi-in-italia-aggiornamento-/80113/