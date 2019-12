Santa Lucia con la NEVE al nord ma sarà una giornata TEMPESTOSA sull'Italia

SITUAZIONE: un'intensa perturbazione attraverserà oggi gran parte d'Italia determinando nevicate anche in pianura su diverse zone del settentrione, temporali sul Tirreno, venti forti ovunque, specie in mare aperto e a ridosso delle coste. Un vortice ciclonico profondo si scaverà sull'alto Adriatico entro sera con minimo di pressione a 980hPa.





NEVICATE: si presenteranno soprattutto tra la mattinata e il primo pomeriggio sul catino padano, in rapido trasferimento da ovest verso est, con culmine tra le 8 e le 12 ad ovest e tra le 10 e le 15 ad est, anche se le aree maggiormente coinvolte dai fiocchi sembrerebbero quelle della Lombardia, del Veneto occidentale e dell'Emilia occidentale. Neve comunque anche su tutta la fascia alpina e prealpina, copiosa su ovest Alpi, pioggia sulla costa ligure. Fiocchi nelle grandi aree urbane, Milano e Torino comprese. Ecco la distribuzione pressoria prevista per le 19 di questa sera con il vortice sull'alto Adriatico:

VENTI TEMPESTOSI: soprattutto in mare aperto e a ridosso delle coste e dell'immediato entroterra con raffiche anche oltre i 120km/h e possibile caduta di alberi. Estrema prudenza negli spostamenti sotto costa e da evitare assolutamente il mare, che risulterà molto agitato e/o in burrasca con possibili mareggiate lungo le coste esposte.



EVOLUZIONE: nel fine settimana tempo in miglioramento ovunque ma sabato mattina ancora qualche rovescio all'estremo sud e venti sostenuti. Gelate notturne al settentrione. Domenica nubi in arrivo su Liguria e Toscana, sintomo dell'avvicinamento di una nuova saccatura di origine atlantica, che però verrà ostacolata nel suo movimento verso levante dalla presenza di un cuneo anticiclonico subtropicale che richiamerà aria molto mite sul nostro Paese.



PROSSIMA SETTIMANA: al nord, ma a tratti anche al centro, spesso coperto e piovoso ma con clima mite e limite della neve decisamente alto per la stagione (un vero peccato dopo un inizio stagione promettente). Un ritorno a condizioni invernali non è previsto almeno prima di venerdì 20 dicembre.



OGGI: al nord transito dell'attiva perturbazione tra la mattinata e il primo pomeriggio con precipitazioni spesso nevose sino in pianura o miste a pioggia e piovose sulle coste. Nel pomeriggio migliora ad ovest ma con attivazione di venti sostenuti occidentali che convergeranno in un vortice ciclonico presente sull'alto Adriatico.

Al centro molto nuvoloso con piogge e rovesci alternati a schiarite, molto ventoso, prima di Libeccio, poi di Maestrale, turbolento in Sardegna, in Adriatico Ostro, poi anche qui Tramontana; in serata miglioramento ma ancora vento. Al sud instabile con rovesci in arrivo sul Tirreno, poi possibili ovunque, venti forti da SW, poi di Maestrale.

