Sabato tra sole e nubi alte, anche caldo al sud, ma domenica...

SITUAZIONE: una depressione africana è in risalita dall'Algeria verso la Sardegna e spedisce molte nubi medio alte in direzione delle nostre regioni, che comunque vivranno una giornata almeno in parte soleggiata, al centro e soprattutto al sud anche calda, complice il richiamo di correnti meridionali.



EVOLUZIONE: domenica la risalita della depressione esalterà le condizioni di instabilità sul basso Tirreno, sulle regioni centrali e sul nord-est favorendovi precipitazioni anche a carattere di rovescio. Sul basso Adriatico e sul nord-ovest invece non interverranno precipitazioni.



PROSSIMA SETTIMANA: lunedì l'azione della depressione risulterà ancora determinante per il tempo sulle regioni centrali, parte della Lombardia, Triveneto ed Emilia-Romagna, dove saranno possibili precipitazioni sparse, ma nel contempo avverrà un fatto nuovo: l'alta pressione andrà rafforzandosi sul centro Europa ma sul Mediterraneo inizialmente si andrà scavando un'ansa depressionaria che favorirà ancora condizioni di moderata instabilità sino a mercoledì 18 aprile. I fenomeni riguarderanno in prevalenza la dorsale appenninica del centro, del sud, i rilievi alpini occidentali, l'Appennino ligure e la Sardegna.



MIGLIORAMENTO: il modello americano da giovedì 19 a lunedì 23 punta su un rafforzamento almeno parziale dell'alta pressione, in grado di coinvolgere anche l'Italia e di provocare sul settentrione una fase anche calda, complice l'effetto di compressione dell'aria e dell'azione favonica dei venti, indotta dalla presenza dei massimi pressori a nord delle Alpi.



DIVERGENZE: il modello europeo non vede alcun miglioramento anche nel periodo compreso tra giovedì 19 e sabato 21 a causa dell'inserimento di un'altra goccia fredda da est in quota, che rinnoverebbe l'instabilità. Chi avrà ragione? Seguite gli aggiornamenti!



25 APRILE: in ogni caso da martedì 24 in poi e sino alla fine del mese il modello americano torna a segnalare l'inserimento di correnti instabili in arrivo da ovest e nuove occasioni per precipitazioni, almeno a tratti e più probabili tra nord e centro.



OGGI: al nord bel tempo, su tutte le altre regioni velature in affermazione, anche dense sulla Sardegna e sul meridione, ma sino a sera senza conseguenze. Giornata decisamente mite al centro e al sud, anche calda laddove il sole filtrerà più agevolmente tra le nubi medie, al nord dapprima fresco, poi clima gradevole, primaverile. In nottata piogge possibili a ridosso della Sardegna.



DOMANI: molte nubi su gran parte del centro e del sud con piogge e rovesci soprattutto su basso Tirreno e gran parte del centro, ma non sulla Sardegna. Al nord nubi in arrivo su Triveneto, Emilia-Romagna, est Lombardia con piogge e rovesci dal pomeriggio-sera, da poco a parzialmente nuvoloso sul resto del settentrione. Temperature in calo nelle zone soggette a piogge insistenti.