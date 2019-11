Sabato di sole ma domenica al nord tornerÃ  il MALTEMPO

SITUAZIONE: l'Italia è temporaneamente interessata da un flusso di correnti nord-occidentali secche e relativamente fresche che sta riportando condizioni di tempo buono, scalzando anche le nebbie dal catino padano.



EVOLUZIONE: da ovest si avvicina però una nuova figura depressionaria che domenica spingerà una perturbazione ad attraversare il nord da ovest verso est, favorendo nevicate anche a quote basse sul settore alpino, addirittura collinari sul Piemonte e l'alta Lombardia e successivamente in Val d'Adige. Lunedi i fenomeni si trasferiranno sulle regioni centrali, impegnando ancora l'estremo nord-est.



Qui la SEQUENZA precipitativa con il supporto delle nostre mappe: la prima rappresenta la mattinata di domenica e la seconda quella prevista nel pomeriggio-sera. La terza mostra i valori termici a 1500m previsti per l'alba di domenica al nord, dove si nota lo zero termico abbracciare gran parte dei settori, la quarta i fenomeni attesi nella giornata di lunedì 2 dicembre.

EVOLUZIONE SUCCESSIVA: martedì i fenomeni si ripresenteranno al centro e su limitati settori del nord, mentre per mercoledì il posizionamento del vortice depressionario penalizzerà la Sardegna, ma piogge e rovesci tenderanno a coinvolgere poi sino a giovedì anche le regioni centrali e meridionali, mentre il nord ne resterà escluso, anche se sperimenterà un po' di freddo. Qui sotto la mappa prevista per mercoledì dal nostro modello:

DA NOTARE: anche oggi si prefigura un cambiamento del tempo vistoso dal week-end dell'Immacolata in poi, con risvolti invernali ed anche nevosi su alcune regioni entro la metà del mese, come ormai segnaliamo da giorni. Trattasi però di previsioni a lunga gittata, che necessitano di molte altre osservazioni. Seguite i nostri aggiornamenti.



OGGI: sabato di bel tempo salvo addensamenti modesti al sud e sulle isole e locali resistenze della nebbia sul catino padano all'inserimento dei venti secchi. Massime relativamente miti, ma freddo dalla sera al nord e nelle valli del centro.