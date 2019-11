Sabato di MALTEMPO severo al nord-ovest, forte Scirocco, domenica tocca al SUD

SITUAZIONE: una vasta area depressionaria associata ad un'intensa perturbazione avanza da ovest ma è ostacolata nel suo passaggio dalla presenza di un anticiclone sull'est del Continente. Sarà dunque costretta a virare gradualmente verso la Sardegna e poi sul meridione tra questa sera e domenica, rinnovando condizioni di pesante maltempo al nord-ovest ed estendendole poi soprattutto al sud. Il braccio di ferro tra il vortice ciclonico e l'alta pressione genera un forte gradiente barico, all'origine dell'intensa sciroccata attualmente in atto sulla Penisola. Limite della neve tra i 1400 e i 1800m su ovest Alpi (anche più in basso nelle vallate superiori, specie sull'Ossola), tra 1600 e 2100m su centro-est Alpi.

NUBIFRAGI e PIOGGE COPIOSE: i fenomeni più intensi sono previsti oggi su Piemonte, bassa Valle d'Aosta, Liguria centro occidentale ed estremo ovest della Lombardia, dalla serata odierna anche su Campania, Calabria, Sicilia e domenica anche su Lucania e Salento. Allagamenti e situazioni alluvionali al nord-ovest dipenderanno soprattutto dal limite delle nevicate in Piemonte e dall'insistenza di temporali marittimi a ridosso delle coste liguri. Forti piogge attese anche in Sardegna.



SEQUENZA PRECIPITATIVA: si parte con le precipitazioni previste sino alle 18 di oggi:

E quelli previsti nella prossima notte sempre secondo il nostro modello:

Ed infine le precipitazioni previste al sud per la giornata di domenica 24, notate gli intensi fenomeni previsti su Lucania, Calabria, estremo est Sicilia e sud Puglia:

PROSSIMA SETTIMANA: lunedì i fenomeni insisteranno ancora attenuati sul meridione per la prima parte della giornata, poi si attenueranno, altrove si prevedono schiarite che troveranno conferma martedì, quando però su Levante ligure, Toscana e Lazio si attiverà un nuovo richiamo di aria umida con conseguente nuvolaglia e locali fenomeni, a precedere l'ingresso di un nuovo fronte atteso per mercoledì al nord, dove tornerà a nevicare sulle Alpi dalle quote medie. Tra giovedì e sabato è previsto un miglioramento.



ARRIVO dell'INVERNO: il modello americano è fermamente convinto dell'arrivo di una depressione a carattere invernale sull'Italia dal primo dicembre in poi con maltempo diffuso, calo termico e limite della neve in progressivo abbassamento. Seguite tutti gli aggiornamenti!



OGGI: al nord maltempo severo sul nord-ovest con possibili nubifragi su Liguria centrale ed occidentale, forti piogge sul Piemonte e la Valle d'Aosta con limite neve tra 1400 e 1700m ma più basso su alcune vallate superiori, specie dell'Ossola, piogge intermittenti anche su ovest Lombardia e restante settore alpino con limite neve tra 1600 e 2100m. Sui restanti settori del nord irregolarmente nuvoloso con locali piogge, peggiora entro sera con piogge e temporali a carattere sparso. Ventoso per Scirocco. Al centro maltempo con piogge diffuse in Sardegna, nuvoloso lungo il Tirreno con piogge sparse e rovesci, nuvolosità irregolare sul medio Adriatico con tempo asciutto. Anche qui ventoso per Scirocco. Al sud irregolarmente nuvoloso con schiarite, nubi più compatte sulla Sicilia con le prime piogge, poi peggiora su tutte le regioni entro sera ma con fenomeni più intensi su Sicilia, Calabria e Campania sino a notte. Anche qui molto ventoso, clima mite su tutto il Paese per il periodo.

