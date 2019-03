Sabato con ROVESCI all'estremo sud, bello altrove; cambiamenti in vista?

SITUAZIONE: un'ansa depressionaria interessa le regioni meridionali determinando fenomeni soprattutto lungo le regioni estreme, sul resto del Paese il tempo risulta buono, ma una piccola goccia fredda in quota si va portando dalla Liguria verso il Tirreno centrale. Secondo il modello americano andrà a determinare stasera qualche rovescio in Sardegna e stanotte e domattina sulla Sicilia.



EVOLUZIONE: domenica un po' di nubi in arrivo da ovest al nord, specie su Liguria ed arco alpino ma con scarse conseguenze. Lunedi passaggio di un debole fronte al nord, con brevi precipitazioni previste sulla Liguria e lungo la fascia alpina e prealpina, nevose solo dalle quote medio-alte. Coinvolto marginalmente il nord della Toscana, sul resto della Penisola solo modesti passaggi nuvolosi.



PEGGIORAMENTO: dopo un martedì nel complesso discreto, ma con nuvolaglia presente lungo le regioni centrali tirreniche, seguirà l'inserimento di una saccatura tra mercoledì e giovedì con alcune precipitazioni al nord e lungo le regioni centrali tirreniche. Sono attese nevicate nelle Alpi oltre i 1400-1500m, più in basso solo nelle vallate superiori.



VARIABILITA': nei giorni seguenti prevarrà la variabilità, causata da tese correnti occidentali, ma è difficile al momento dire se interverranno o meno nuovi passaggi piovosi, perché la corrente mostra ancora una scarsa tendenza a frenare e ad ondularsi.



OGGI: su Calabria tirrenica e nord Sicilia molto nuvoloso con rovesci sparsi, variabile sul resto del sud con possibili rovesci anche su Lucania e Puglia, poi sul Mar Jonio nel corso della giornata, fenomeni più sporadici o assenti sul resto del meridione con ampie schiarite su Campania e Molise. Bel tempo sul resto d'Italia, pur con qualche nube in movimento tra Liguria e Toscana, in spostamento verso il mare aperto sul medio Tirreno e poi in Sardegna, dove potrebbe derivarne qualche rovescio in serata. Temperature in lieve calo nei valori massimi al sud.



DOMANI: al mattino presto nubi e qualche breve rovescio in Sicilia, ma con tendenza a miglioramento, bello altrove ma con nubi in arrivo sulla Liguria e poi su arco alpino e fascia pedemontana del nord, per il resto ancora prevalenza di sole. Temperature in rialzo al sud, quasi stazionarie altrove.



