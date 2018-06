Sabato CALDO su tutto il Paese ma da domenica...

SITUAZIONE: il vortice ciclonico presente sull'area balcanica sta esaurendo la sua influenza sull'Italia ma ancora per oggi potrebbe riuscire a determinare qualche locale temporale sul Veneto orientale e Friuli Venezia Giulia. Per il resto sole e caldo risulteranno i protagonisti della giornata, grazie alla progressiva rimonta di un cuneo anticiclonico africano con punte di 34°C.



EVOLUZIONE: tra domenica e lunedì rientro di correnti fresche da est negli strati bassi e medi con qualche addensamento a ridosso dei rilievi e flessione delle temperature massime. Altrove tale flusso non si avvertirà e le temperature seguiteranno a salire, come in Sardegna, dove si prevedono picchi di ben 36°C.



PROSSIMA SETTIMANA: mentre sulle regioni centrali e meridionali il tempo rimarrà votato all'alta pressione e dunque al bel tempo e al caldo, al nord infiltrazioni di aria più fresca ed instabile in quota potrebbero favorire alcuni momenti temporaleschi, segnatamente sui rilievi, ma non esclusi nemmeno sulle pianure a nord del Po. Sul finire della settimana possibile peggioramento temporalesco più incisivo al nord con annesso calo termico e riflessi anche sulle regioni centrali.



DA NOTARE: il modello americano segnala che l'instabilità al nord si potrebbe presentare a tratti almeno sino a metà luglio, coinvolgendo marginalmente anche le regioni centrali e limitando così le performances dell'anticiclone. Sarà attendibile? Seguite tutti gli aggiornamenti!



OGGI: bel tempo ovunque, salvo sull'estremo nord-est, dove saranno ancora presenti nubi sparse, a cui potranno essere associati nel pomeriggio locali fenomeni temporaleschi, segnatamente sul Friuli Venezia Giulia e il Veneto orientale. Temperature in sensibile rialzo, specie in Valpadana, sulla Sardegna e le regioni centrali tirreniche.



DOMANI: al nord parziali addensamenti a ridosso dei rilievi a causa di un rientro di venti freschi orientali e temperature massime in calo, specie sul Triveneto. Altrove bel tempo e caldo, specie sulla Sardegna e sulle zone interne del centro e del sud.