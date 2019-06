Sabato a tratti TEMPORALESCO tra nord e centro ma incombe la GRANDE CALURA

FUGACE PASSAGGIO di TEMPORALI: un cavo d'onda temporalesco accompagnato da aria fresca transiterà oggi sulle nostre regioni settentrionali e di riflesso anche su diverse aree del centro, ma entro sera la sua azione finirà per localizzarsi sull'estremo nord-est, per poi esaurirsi.



ECCO i FENOMENI ATTESI nel pomeriggio odierno secondo il nostro modello:







EVOLUZIONE: da domenica progressiva rimonta di un robusto cuneo anticiclonico di matrice africana con stabilizzazione del tempo, caldo intenso a partire dalla Sardegna, in estensione graduale anche al resto del territorio nel corso della settimana; l'azione della bolla calda sarà però parzialmente attenuata nei bassi strati dalla presenza di una ventilazione orientale in grado di favorire anche lievi inversioni di temperatura.



DA NOTARE: il caldo più intenso colpirà la Francia, dove sono attese punte di 40-41°C, ma valori di 37-38°C potranno raggiungersi anche sul nostro Paese, soprattutto tra mercoledì e sabato prossimo, ma già da lunedì 24 sulla Sardegna.

Ecco le TEMPERATURE ATTESE per LUNEDI 24 GIUGNO sull'Italia nel pomeriggio secondo il nostro modello:

La BOLLA CALDA cosi come si presenterà nel pomeriggio di martedì 25 giugno a 1500m sull'Italia secondo il nostro modello:







QUANDO FINIRA': la bolla calda e l'anticiclone insisteranno sull'Italia sino ai primi giorni di luglio, quando sembra possibile lo sfondamento da ovest di una modesta saccatura di origine atlantica con annessi temporali e relativa rinfrescata, specie al nord, ma ovviamente si tratta solo di ipotesi, stante la distanza temporale.



OGGI: al nord e al centro nuvolosità irregolare, a tratti intensa, associati a rovesci sparsi e a qualche temporale, più probabili nella prima parte della mattinata e poi nel corso del pomeriggio o del tardo pomeriggio; i fenomeni tenderanno a localizzarsi in serata sull'estremo nord-est e la Romagna, mentre al nord-ovest e sulle centrali tirreniche sono attese ampie schiarite, temperature in calo nei valori massimi. Al sud cielo al massimo velato e caldo intenso con punte di 38°C.



DOMANI: ultime incertezze tra Veneto orientale e Friuli Venezia Giulia con brevi rovesci, specie al mattino, poi miglioramento, altrove soleggiato e caldo, specie sulla Sardegna interna. Temperature in rialzo al nord e al centro, in calo al sud.

