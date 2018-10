ROVESCI e TEMPORALI su molte zone del Paese

SITUAZIONE: una zona di bassa pressione è presente a ridosso del centro Italia e si muove indebolendosi verso nord-est. Per oggi ne scaturiranno precipitazioni soprattutto su Toscana, Umbria, Lazio, Emilia-Romagna e Triveneto, ma l'instabilità potrà coinvolgere ancora il meridione.



EVOLUZIONE: domenica un vortice depressionario in arrivo dalla Francia andrà a determinare alcune precipitazioni sul nord-ovest. il vortice rimarrà stazionario anche nelle giornate di lunedì e martedì, contribuendo a determinare ulteriori piogge su Liguria e regioni tirreniche in genere. La resistenza di una zona di alta pressione limiterà l'avanzata delle precipitazioni verso est e dunque sul resto d'Italia pioverà molto meno o non pioverà affatto.



RIMONTA dell'alta pressione e miglioramento del tempo parziale si prevedono entro giovedì 11 o venerdì 12 per qualche giorno, ma al centro e al sud possibile persistenza di un po' di instabilità a causa della persistenza di un'ansa depressionaria.



TEMPERATURE: risulteranno miti, non distanti dalla media del periodo, per tutto il periodo in oggetto. Non sono previsti afflussi di aria notevolmente più fredda o più calda.



MANCA una figura perturbata importante in grado di rivoluzionare la situazione barica sul territorio, anche se come vedete non mancheranno diversi disturbi.



OGGI: al nord nuvolosità irregolare con precipitazioni segnatamente sul nord-est e l'Emilia-Romagna, solo sporadiche sul nord-ovest. Al centro tempo instabile, a tratti perturbato, con piogge e temporali sparsi. Al sud variabilità con episodi temporaleschi a carattere sparso, più probabili sul settore jonico. Venti miti di Scirocco al centro e al sud. Temperature senza grandi variazioni al centro e al sud, in calo nei valori massimi al nord.



DOMANI: al nord-ovest nubi in aumento e precipitazioni soprattutto nel pomeriggio, specie su Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria centro occidentale ed estremo ovest della Lombardia. Sulle altre regioni nuvolosità irregolare con brevi precipitazioni, più probabili all'estremo nord-est e le zone interne del centro e del sud, ma in un contesto favorevole ad ampie schiarite. Temperature senza grandi variazioni.



Per approfondire: