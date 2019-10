ROVESCI e TEMPORALI spazzeranno l'Adriatico e il Meridione, temperature in calo

La perturbazione che ieri ha causato molti temporali soprattutto al centro e sul nord-est, questa mattina ha catturato aria fresca proveniente da nord-est. L'ingresso di venti freschi dalla porta della Bora sta determinando temporali tra la Romagna e le Marche; contemporaneamente, altre celle temporalesche stanno interessando alcune aree del meridione. Ecco l'immagine satellitare di questa mattina alle ore 7:

Al nord, sulle regioni dell'alto-medio Tirreno e sulla Sardegna l'ingresso di correnti secche settentrionali hanno determinato un miglioramento con belle schiarite. Rovesci e temporali si concentrano sul versante adriatico e al meridione dove nell'arco della giornata avremo fenomeni anche intensi.

Il passaggio instabile si ultimerà tra la prossima notte e la mattinata di domani (venerdi) con gli ultimi fenomeni sulle estreme regioni meridionali.

La prima mappa mostra la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia fino alle ore 14 di oggi, giovedi 3 ottobre:

Rovesci e temporali interesseranno la Romagna, le Marche, l'Umbria orientale e l'Abruzzo. Temporali anche al meridione, specie tra la Lucania, la Puglia e la Campania. Qualche piovasco interverrà sulla Sardegna nord-orientale e la Sicilia settentrionale, per il resto bel tempo o situazione in miglioramento.

La seconda mappa mostra la situazione attesa in Italia tra le 14 e le 20 sempre della giornata odierna:

La perturbazione si sposterà verso sud liberando la Romagna e le Marche. Ancora rovesci e temporali dall'Abruzzo verso sud, con tendenza ad attenuazione dei fenomeni tra la sera e la notte a partire dalla Campania. Rovesci nel sud della Sardegna e sulla Sicilia orientale, per il resto tempo buono.

Ventilazione ovunque da nord anche sostenuta, temperature in calo specie al centro e al meridione.

Diamo uno sguardo anche alla giornata di domani, venerdi 4 ottobre: un po' di nubi al nord senza piogge e residui rovesci al mattino sulle regioni estreme in via di attenuazione, per il resto bel tempo.

