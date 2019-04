Rovesci all'estremo sud, domenica peggiora su nord-est e medio Adriatico

SITUAZIONE: l'Italia risulta vulnerabile all'inserimento di masse d'aria fresche ed instabili dal centro del Continente. L'alta pressione risulta infatti troppo spostata ad ovest per poter proteggere il nostro Paese. Stamane un impulso instabile coinvolge le nostre estreme regioni meridionali.



EVOLUZIONE: domenica l'aria fredda sfonderà sui versanti adriatici portando temporali su Veneto orientale, Friuli Venezia Giulia, poi Emilia-Romagna e verso sera sulle Marche, neve su est Alpi sin verso i 1000m. Ecco i fenomeni attesi per la giornata di domenica secondo il nostro modello:







NEVE: sui settori alpini di confini e sui versanti austriaci tra il Tirolo e il Vorarlberg neve sin verso i 600-700m, più a sud sino a 900-1000m.



FRESCO: l'afflusso di aria fredda in arrivo manterrà le temperature su valori spesso inferiori alla media stagionale, in particolare lungo le regioni adriatiche, nelle Alpi e sulle zone interne appenniniche del centro. Temperature anche inferiori ai 10°C sono attese anche sulle zone di pianura del nord nella notte su lunedì, come mostra questa mappa eloquente:





LUNEDI: l'afflusso fresco continuerà accentuando l'instabilità anche al centro, su Molise, Puglia e al nord ancora sul Triveneto, l'Emilia-Romagna e l'est della Lombardia. La mappa delle precipitazioni del nostro modello per la giornata di lunedì evidenzia proprio l'instabilità prevista sulle zone citate:





MIGLIORAMENTO: da martedì a giovedì il tempo tenderà a migliorare grazie alla temporanea espansione di un cuneo anticiclonico, con prevalenza di schiarite e temperature in moderato rialzo.



ANCORA INSTABILITA': si prevede per venerdì 3 maggio (secondo il modello americano) quando un altro impulso si farà strada da nord verso il centro Italia portando precipitazioni sparse.



OGGI: su Sicilia, Calabria, Salento mattinata nuvolosa con rovesci sparsi, tendenza a miglioramento dal pomeriggio, sul resto del Paese prevalenza di schiarite, tranne annuvolamenti sull'estremo nord-est, ma con scarso rischio di fenomeni. Temperature massime in aumento al nord, stazionarie altrove.



DOMANI: al nord-ovest ampie schiarite, al nord-est e sull'Emilia-Romagna nuvolosità variabile e nel pomeriggio tendenza a rovesci e temporali, anche grandinigeni, neve sulle Alpi oltre i 900-1000m; sulle Marche dapprima schiarite, poi nuvoloso con rovesci temporaleschi, bel tempo sul resto del centro. Al sud prevalenza di schiarite. Temperature in calo sul nord-est, poi anche sulle Marche.

