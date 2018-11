ROVESCI al nord-ovest (specie in Liguria), piÃ¹ sole altrove

Rosso di mattina...il diluvio si avvicina! Il proverbio questa mattina non era del tutto corretto sulla città di Genova, dato che la pioggia sul capoluogo ligure sta cadendo da ore.

Tutta colpa di una linea di convergenza tra lo Scirocco il risalita dal Tirreno e venti più freddi da nord che traboccano dai valichi appenninici.

Questa linea piovosa seguiterà a tormentare il settore centro-occidentale della Liguiria per tutta la giornata odierna; teniamo presente che al di fuori di questa linea non pioverà e in alcuni casi splenderà anche il sole.

La prima mappa mostra la sommatoria delle piogge attese in Italia nella giornata odierna, venerdi 9 novembre.

Ecco i rovesci sulla Liguria centro-occidentale unitamente all'alto Piemonte e all'ovest della Lombardia.

Rovesci anche in prossimità dell'arcipelago toscano e più sporadicamente sulla Sardegna e sul Salento, per il resto il tempo sarà mite e largamente soleggiato fino a sera.

Un abbraccio di correnti meridionali si farà sentire soprattutto lungo il Tirreno e sulle Isole, dove il mare sarà anche molto mosso.

La seconda mappa mostra la sommatoria delle precipitazioni in Italia nella giornata di domani, sabato 10 novembre.

Ancora rovesci sulla Liguria, l'alto Piemonte, le Prealpi Lombarde, Arcipelago Toscano, Sicilia e settore ionico della Calabria.

Qualche piovasco anche sulla Sardegna e lungo il Tirreno, per il resto il tempo sarà asciutto e largamente soleggiato.

Ancora venti di Scirocco su tutta la Penisola e temperature nel complesso miti.

