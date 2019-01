Risveglio NEVOSO su alcune zone del nord: cosa accadrà ora?

SITUAZIONE: un vortice freddo va traslando dal nord-ovest verso il medio Adriatico portando con sé un carico di rovesci nevosi che riguardano ristrette fasce di territorio, segnatamente la Lombardia e l'Appennino ligure centrale. Nel corso della giornata è atteso un miglioramento sulla Lombardia e un peggioramento sull'Emilia, che diverrà l'obiettivo principale dei fenomeni nevosi.



EVOLUZIONE: giovedì altra aria umida giungerà da ovest sul Tirreno provocando precipitazioni in prevalenza piovose, stante l'instaurarsi di un flusso di aria mite dai quadranti sud occidentali; essa annuncerà un ben più vigoroso peggioramento, atteso nella notte su venerdì che porterà abbondanti precipitazioni al nord, inizialmente nevose anche a quote basse sui fondovalle alpini, sul Piemonte e forse sull'estremo ovest lombardo. Piogge invece al centro, al sud e su gran parte delle pianure del Triveneto e dell'Emilia-Romagna.



NEVICATE: temperature molto al limite in pianura per il secondo peggioramento previsto tra giovedì sera e venerdì, ma anche sempre più al limite in quota. Se non sembrano esserci dubbi circa l'esito piovoso atteso sul nord-est, la costa ligure centrale ed orientale, l'est della Lombardia e l'Emilia-Romagna a quote di pianura, ne sussistono per l'ovest della Lombardia e l'est del Piemonte. Ci riserviamo dunque di approfondire il tutto in prossimi articoli. Sono comunque attesi confortanti contributi nevosi sull'arco alpino, anche superiori al mezzo metro in alcune località poste oltre i 1000m.



FINE SETTIMANA: i modelli accentuano il maltempo previsto anche nel fine settimana mostrando la formazione di un altro minimo depressionario sul Mar Ligure ed ulteriori nevicate sul settore alpino, anche a quote basse sul settore occidentale. Pioverà ancora anche al centro e al sud.



PROSSIMA SETTIMANA: grande fermento delle carte meteo per la prossima settimana, che sembrava dovesse segnare una tregua dopo il maltempo di questi giorni. Sono invece comparsi da alcuni modelli segnali di flussi freddi orientali e di una graduale ma importante modifica della configurazione barica prevista sull'Europa. Seguite dunque tutti gli aggiornamenti!



OGGI: moderato maltempo su Lombardia, Liguria, con neve a tratti e localmente sino a quote di pianura su ovest Lombardia, sporadiche precipitazioni nevose anche su est Piemonte, pioggia mista a neve o pioggia su est Lombardia, sporadiche nevicate su montagna veneta e trentina, solo qualche pioggia in pianura, neve in arrivo sull'Emilia a partire dal Piacentino, in estensione dal pomeriggio a tutta la regione ma non alla Romagna, dove sono attese piogge. Sul resto del nord generalmente asciutto e tendenza a schiarite sul Piemonte. Al centro tempo in peggioramento con rovesci sparsi e qualche nevicata in Appennino oltre i 600m, in Sardegna instabile con rovesci nevosi sempre a partire dai 500-600m, ventoso sull'isola. Al sud nuvolosità variabile con qualche locale precipitazione sulle zone interne. Temperature massime in calo al nord e nelle zone interne del centro.



