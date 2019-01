Risveglio con la LUNA ROSSA ma ora attenzione al MALTEMPO SEVERO!

SITUAZIONE: le regioni centrali e meridionali sono già coinvolti da un'area depressionaria che dispensa moderato maltempo. Al nord invece il tempo si presenta sereno e si segnalano forti gelate.



EVOLUZIONE: martedì il maltempo si accentuerà ulteriormente sulle regioni centrali e meridionali, la neve cadrà sino a quote collinari e localmente anche a quote inferiori sulle regioni centrali, specie su Toscana, Umbria, Marche, alto Lazio, Abruzzo interno, in estensione all'Emilia-Romagna.



TEMPESTA in ARRIVO: a dar manforte al maltempo ecco mercoledì l'arrivo di una profonda saccatura dal nord-ovest del Continente nel cuore del Mediterraneo, che darà origine ad una profonda depressione, responsabile di venti forti e di maltempo severo con nevicate attese al nord-ovest, in Emilia e a quote molto basse lungo la dorsale appenninica del centro.



MINIMO PRESSORIO: se la corrente a getto non fosse ancora cosi violenta il minimo indugerebbe maggiormente sulle nostre regioni, proprio a partire dal nord, dove le nevicate da mettere in preventivo sarebbero risultate ben più copiose ed estese. Sarà comunque un vortice di notevole potenza e raggiungerà i 982hPa, un valore notevole, che scatenerà venti tempestosi soprattutto lungo le regioni tirreniche e le isole maggiori.

Resta però ancora un margine di incertezza sul movimento e la posizione del vortice; entro stasera tutto sarà più chiaro!



EVOLUZIONE SUCCESSIVA: venerdì l'azione della tempesta si esaurirà sulle regioni meridionali, mentre da nord-ovest potrebbero proporsi nuove figure depressionarie, figlie di un rallentamento della tensione zonale e della tendenza a scambi meridiani di calore tra le latitudini. Ne deriverebbero già nel corso del fine settimana, ma soprattutto all'inizio della prossima condizioni di maltempo generalizzato sulla Penisola con nevicate segnatamente al nord e soprattutto nelle Alpi, ma si tratta solo di una linea previsionale ancora solo abbozzata.



OGGI: al nord bel tempo, ma con addensamenti su Liguria ed Emilia-Romagna, associati a sporadiche precipitazioni nevose lungo l'Appennino; al centro e al sud tempo instabile con annuvolamenti e precipitazioni intermittenti, nevose in Appennino oltre i 600-900m. A tratti locali schiarite. Un po' ventoso al centro al sud, ancora freddo al nord.



DOMANI: maltempo diffuso al centro e al sud, in risalita verso l'Emilia-Romagna, il basso Veneto e l'estremo nord-est, segnatamente il Friuli Venezia Giulia con precipitazioni sparse, nevose a quote molto basse lungo la dorsale appenninica del centro e sull'Emilia-Romagna, con limite medio tra 250m e 400m, a quote più elevate sull'Appennino meridionale. Sul resto del nord ancora parzialmente nuvoloso con ampie schiarite e clima freddo.





