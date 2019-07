Rischio TEMPORALI sui rilievi nel pomeriggio, SOLE e CALDO altrove

Questa mattina possiamo omettere l'immagine dal satellite in quanto il cielo risulta sereno su quasi tutta la nostra Penisola. Per dovere di cronaca segnaliamo qualche addensamento sulle Alpi orientali e su alcune zone del meridione peninsulare, ma senza effetti.

Protagonisti di questa giornata, oltre al sole e al caldo, alcuni temporali che prediligeranno le aree montuose durante il pomeriggio, come si conviene alla stagione in corso. Ecco i fenomeni attesi in Italia tra le 17 e le 20 di oggi, giovedi 4 luglio:

Temporali si faranno vedere lungo la chiostra alpina ed appenninica; al nord si avrà anche qualche sconfinamento verso le zone di pianura prossime ai rilievi, ma in misura minore rispetto alla giornata di ieri; questi fenomeni tenderanno lentamente ad attenuarsi in serata, quando si spegnerà la lampadina del sole.

Su tutte le altre regioni avremo tempo stabile, soleggiato e molto caldo, specie al centro e al meridione.

Dal punto di vista del disagio da caldo, questa la situazione prevista per le ore 17 in Italia:

Sulle pianure del nord si avrà una lieve attenuazione del disagio anche se il caldo resterà fastidioso o localmente molto fastidioso specie sulla Pianura Padano-Veneta.

Al centro caldo molto fastidioso nelle aree interne di Toscana, Lazio e sulla Sardegna, leggermente meno fastidioso in Adriatico.

Le condizioni peggiori, con punte di MALESSERE FISIOLOGICO le avremo su diverse zone del meridione, in modo particolare sulla Campania, la Puglia, il Molise e la Calabria.

Un cenno anche alla giornata di domani, venerdi 5 luglio: bel tempo su tutte le regioni con pochi temporali sulle Alpi nel pomeriggio; sempre caldo piuttosto intenso.

