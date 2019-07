Rischio TEMPORALI su Alpi, Prealpi e zone di pianura adiacenti; CALDO in aumento altrove

La coda di una perturbazione in transito sull'Europa centrale lambisce quest'oggi l'arco alpino; ecco l'immagine satellitare di questa mattina alle ore 7:

Risveglio temporalesco tra Val d'Aosta, alto Piemonte e alta Lombardia. Piovaschi anche nel Genovesato, in Liguria, stante l'azione di richiamo dei venti da sud indotta dal fronte in transito sulle Alpi. Su tutte le altre regioni la mattinata si presenta serena fatta eccezione per la Calabria Tirrenica dove agiscono nubi basse.

Il rischio di temporali permarrà su Alpi, Prealpi e zone di pianura adiacenti per l'intera giornata. Ecco la sommatoria delle precipitazioni che cadranno in Italia tra le 11 e le 17 di oggi, mercoledi 31 luglio:

I piovaschi sulla Liguria dovrebbero attenuarsi già in tarda mattinata, lasciando spazio a condizioni meteorologiche migliori. Temporali sparsi saranno invece presenti per gran parte della giornata sui settori alpini e prealpini, con qualche sconfinamento verso le aree pianeggiante prossime alla chiostra montuosa.

Sul resto d'Italia bel tempo e caldo in aumento specie sulla Sardegna e al meridione. Le nubi basse presenti sulla Calabria Tirrenica dovrebbero attenuarsi nell'arco della giornata.

Caldo in aumento, specie al centro, al sud e sulle Isole. Ecco la mappa del disagio da caldo attesa in Italia alle ore 17 di oggi, mercoledi 31 luglio:

Il caldo sarà fastidioso o localmente molto fastidioso su quasi tutta l'Italia. Punte di malessere si riscontreranno nel Ferrarese, sulla Sardegna meridionale e sulla bassa Lucania.

Diamo un cenno anche alla giornata di domani, giovedi 1 agosto: bel tempo e caldo in ulteriore aumento al centro e al meridione, ancora qualche temporale al nord specie sui settori alpini.

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, che vengono continuamente aggiornate:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI

Altre località: www.meteolive.it