Rinforzo dell'alta pressione sulla penisola ma nuovi temporali in agguato nel weekend su alcuni settori

SITUAZIONE: si allontanano verso l'area balcanica e le regioni meridionali la circolazione d'aria più fresca in quota che nelle ultime 48 ore ha portato con sé forti temporali su diverse regioni. A farne le spese questa volta sono stati anche i settori marittimi e costieri soprattutto su Liguria, Toscana, Lazio. In queste ultime ore abbiamo avuto forti temporali anche al sud.

EVOLUZIONE: nelle prossime ore è previsto un rinforzo ulteriore dell'alta pressione delle Azzorre che, con la sua ala più orientale, arriverà a coinvolgere il Mediterraneo centrale, dirottando ad una latitudine più alta le correnti instabili di derivazione oceanica. L'instabilità però non è finta qui, lo vedremo più avanti.

OGGI: condizioni residue di instabilità sulle regioni del Mezzogiorno durante le ore più calde del giorno. I temporali saranno concentrati sui rilievi interni e montuosi mentre lungo le coste il tempo sarà più soleggiato. Le condizioni atmosferiche più stabili sono previste al nord. Le temperature su valori gradevoli.

DOMANI: accentuazione dell'instabilità a sfondo temporalesco prevista lungo la fascia alpina e prealpina, più soleggiato al centro ed al sud. Rialzo delle temperature ma sempre su valori moderati di caldo.

WEEKEND: nel fine settimana i modelli mettono in luce lo scivolamento di una "goccia" d'aria più fresca che dalla Francia riuscirà a trovare un varco sul golfo del Leone. Dal canto suo, la posizione sempre un po' defilata del cuore più caldo e stabile dell'anticiclone delle Azzorre, favorirà questo scivolamento d'aria più fresca sui nostri mari, con una nuova accentuazione dell'instabilità in vista per il nord-ovest e la Sardegna. Nuovi temporali nel weekend potranno però manifestarsi lungo tutta la dorsale appenninica e sulle Alpi.