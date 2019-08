Quella sottile linea che separa l'estate dal maltempo...

L'immagine satellitare di questa mattina alle 7 è davvero singolare:

L'Europa è divisa in due dal punto di vista atmosferico in questo sabato di metà agosto. A nord della linea gialla dominano le correnti perturbate atlantiche con piogge, temporali e aria fresca. Possiamo affermare che l'estate su questi settori del Vecchio Continente sia già finita.

A sud della medesima linea domina invece la grande estate mediterranea, sotto le spoglie di un'alta pressione di matrice africana che soffia aria calda e stabile verso la nostra Penisola.

Questa situazione andrà avanti anche nei prossimi giorni. E' palese che il nord Italia, specie i settori alpini, si troverà un po' al limite tra le due differenti circolazioni e sperimenterà qualche temporale di passaggio. Al centro e al sud invece il caldo tenderà ad aumentare, raggiungendo un massimo tra lunedi 12 e martedì 13 agosto.

Poco da segnalare per la giornata odierna in Italia: a parte qualche temporale sulle Alpi nel pomeriggio e in serata, il tempo sarà stabile e soleggiato su tutto lo Stivale. Farà molto caldo: ecco la mappa del disagio da caldo prevista per le ore 17 di oggi, sabato 10 agosto:

Si notano condizioni di MALESSERE su molte aree del nostro Paese, in modo particolare sulla pianura padana e nelle aree interne del centro e della Sardegna; andrà un po' meglio al meridione, sulla Sicilia e lungo le aree costiere per merito delle brezze marine.

Poco da segnalare anche per la giornata di domenica 11 agosto: stabile e soleggiato ovunque a parte qualche temporale sulle Alpi tra pomeriggio e sera con limitati sconfinamenti verso le aree pianeggianti limitrofe; molto caldo al centro e al meridione.

