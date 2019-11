Quanto MALTEMPO! E ne arriverà molto altro...

IN SINTESI: ciclone in azione sul basso Tirreno con vento e piogge in qualche caso battenti su tre quarti del territorio, tranne l'estremo nord-ovest. Più colpito il meridione e il versante adriatico. Mercoledì piogge sparse, giovedì instabilità sul medio-basso Tirreno, in serata peggiora sensibilmente al nord-ovest e venerdì perturbato su gran parte del nord, del centro e sulla Sardegna, con tanta neve in arrivo sulle Alpi. Fine settimana ancora compromesso su diverse regioni del Paese.



SITUAZIONE: una profonda depressione al suolo, inserita in un canale depressionario presente sull'Italia, si colloca a ridosso del basso Tirreno, con minimi di pressione sino a 988hPa e determina condizioni di maltempo su gran parte della Penisola, specie al centro-sud e in Adriatico. Guardate la mappa barica prevista per le 13 di oggi:



EVOLUZIONE: mercoledì l'Italia rimarrà inserita in questo canale depressionario ma sperimenterà condizioni meno perturbate, ma comunque instabili, con precipitazioni a macchia di leopardo, più probabili al centro, al sud e sul nord-est. Giovedì una linea di instabilità determinerà rovesci sul medio e basso Tirreno, a precedere l'ingresso di una nuova importante figura depressionaria da ovest, in arrivo entro sera al nord-ovest:

GUASTO tra giovedì sera e venerdì mattina: molto incisivo al nord, sull'alto e medio Tirreno, Sardegna con piogge e temporali, anche nevicate abbondanti lungo le Alpi sin sotto i 1000m in alcune vallate, oltre i 1200m sul nord Appennino.



FINE SETTIMANA: ancora altamente instabile, a tratti depressionario (terzo mini ciclone) tra sabato sera e domenica mattina tra nord e centro con annesso maltempo ed altre precipitazioni, anche nevose lungo le Alpi mediamente oltre i 700-800m. Freddo umido al nord. Ecco la situazione all'alba di domenica 17 novembre:



PROSSIMA SETTIMANA: ancora tanta instabilità sull'Italia causa l'assenza prolungata dell'anticiclone. Novembre potrebbe risultare quasi interamente votato ad un tempo a tratti perturbato se non dovessero intervenire novità bariche rilevanti.

OGGI: al nord-ovest (sino all'estremo ovest della Lombardia e sino al Genovesato occidentale) cielo irregolarmente nuvoloso con ampie schiarite e tempo secco. Sul nord-est (da Milanese e Genovesato orientale) molto nuvoloso con precipitazioni intermittenti e limite della neve mediamente oltre i 1300m. Sul resto d'Italia molta instabilità a tratti perturbata con piogge e temporali, alternati a pause asciutte. Fenomeni dapprima più probabili al sud, poi su est Sardegna e medio Adriatico. Molto ventoso al centro e al sud. Temperature miti al centro e al sud, freddo umido al nord.

